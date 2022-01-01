Как открыть тек. счёт к дэпо удалённо? Чтобы не связываться со скарбнычкой? С этого текущего, как снять без комиссии если что?
Никак Текущий нашару открывается под депо Вот зажать в кулаке как мин 5К, зайти в отд-и и отрыть Анти-депо на 10дн с возвратом на текущий. Кстати, так же и карта нашару открывается под депо. А потом через 10дн у вас уже будет широоочайшая возможность онлайн курралесить с депами в хвост и гриву. На Текущий СЭПом заходит нашару. На Карту р2р заходит нашару. Депо открываете с Текущего, но с возвратом на Карту. С Карты %% и тело сдергивается сторонним р2р нашару. В сл. чаво с текущего можно снять гроши (шо вернулись с депо) через кассу нашару. Тарифный пакет для физических лиц «АЛЬЯНС РОЗНИЧНЫЙ» Тарифний пакет "ПЕРСОНАЛЬНИЙ"
ПС. Кстати, можно даже зайти в отд-е БЕЗ денег. Вот зайти, открыть ДВА депо: под карту и Текущий. А потом из ИБ Алки, например, СЭПом в течение 3х дней перегнать тела депозитов. На Сичовых кадата так прозрели от моей наглости
Amethyst написав:ПС. Кстати, можно даже зайти в отд-е БЕЗ денег. Вот зайти, открыть ДВА депо: под карту и Текущий. А потом из ИБ Алки, например, СЭПом в течение 3х дней перегнать тела депозитов. На Сичовых кадата так прозрели от моей наглости
Я в прошлую пятницу хотел провернуть подобное в своем городе - сказали нельзя - для того чтобы бесплатно открыть текущий и карточный под депо - депо таки надо внести сегодня же (даже если безналом). Иначе откроем только за 50 грн. текущий и кажется за 300 (или 350 запамятовал) карточный. В общем нет в нашем городе Сичевых к сожалению
Amethyst написав:ПС. Кстати, можно даже зайти в отд-е БЕЗ денег. Вот зайти, открыть ДВА депо: под карту и Текущий. А потом из ИБ Алки, например, СЭПом в течение 3х дней перегнать тела депозитов. На Сичовых кадата так прозрели от моей наглости
Я в прошлую пятницу хотел провернуть подобное в своем городе - сказали нельзя - для того чтобы бесплатно открыть текущий и карточный под депо - депо таки надо внести сегодня же (даже если безналом). Иначе откроем только за 50 грн. текущий и кажется за 300 (или 350 запамятовал) карточный. В общем нет в нашем городе Сичевых к сожалению
Ну утром зашел у банку, в обед закинул, вечером уточнил, шо все пришло Алик быро принимает