RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Альянс

Банк Альянс
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 21222324>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Альянс 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 13:20

  Алексей77 написав:
  demichh написав:У меня так: Открыт текущий счет к депо : на него сэп бесплатно заходит (и в приложении депо можно открывать).
Также желательно открыть депо карту (мне пришлось второй депозит для этого оформить).
Тариф персональный .
https://bankalliance.ua/pages/cards/personal/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%20%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%A1%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%98%D0%99.PDF
На неё выплаты % . Тянуть с этой карты на другую карту : без комиссий.

Как открыть тек. счёт к дэпо удалённо? Чтобы не связываться со скарбнычкой? С этого текущего, как снять без комиссии если что?

Никак
Текущий нашару открывается под депо
Вот зажать в кулаке как мин 5К, зайти в отд-и и отрыть Анти-депо на 10дн с возвратом на текущий.
Кстати, так же и карта нашару открывается под депо.
А потом через 10дн у вас уже будет широоочайшая возможность онлайн курралесить с депами в хвост и гриву.
На Текущий СЭПом заходит нашару.
На Карту р2р заходит нашару.
Депо открываете с Текущего, но с возвратом на Карту.
С Карты %% и тело сдергивается сторонним р2р нашару.
В сл. чаво с текущего можно снять гроши (шо вернулись с депо) через кассу нашару.
Тарифный пакет для физических лиц «АЛЬЯНС РОЗНИЧНЫЙ»
Тарифний пакет "ПЕРСОНАЛЬНИЙ"

ПС. Кстати, можно даже зайти в отд-е БЕЗ денег. Вот зайти, открыть ДВА депо: под карту и Текущий. А потом из ИБ Алки, например, СЭПом в течение 3х дней перегнать тела депозитов. На Сичовых кадата так прозрели от моей наглости :)
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2758
З нами з: 05.05.21
Подякував: 166 раз.
Подякували: 505 раз.
 
Профіль
1
5
Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 13:24

Re: Банк Альянс

А со скарбнычки без отделения вообще никак без комиссии? Надо со скарбнычки супруги перевести часть суммы на мою скарбнычку для открытия депо
Востаннє редагувалось Алексей77 в Вів 26 лип, 2022 13:25, всього редагувалось 1 раз.
Алексей77
 
Повідомлень: 1822
З нами з: 04.12.09
Подякував: 20 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 13:25

Re: Банк Альянс

А онлайн тут можно карточку открыть?
Alexey_k9
 
Повідомлень: 180
З нами з: 06.08.15
Подякував: 11 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 13:30

Re: Банк Альянс

Ниизя
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2758
З нами з: 05.05.21
Подякував: 166 раз.
Подякували: 505 раз.
 
Профіль
1
5
Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 14:26

Re: Банк Альянс

  Amethyst написав:ПС. Кстати, можно даже зайти в отд-е БЕЗ денег. Вот зайти, открыть ДВА депо: под карту и Текущий. А потом из ИБ Алки, например, СЭПом в течение 3х дней перегнать тела депозитов. На Сичовых кадата так прозрели от моей наглости :)

Я в прошлую пятницу хотел провернуть подобное в своем городе - сказали нельзя - для того чтобы бесплатно открыть текущий и карточный под депо - депо таки надо внести сегодня же (даже если безналом). Иначе откроем только за 50 грн. текущий и кажется за 300 (или 350 запамятовал) карточный. В общем нет в нашем городе Сичевых к сожалению
WallNutPen
 
Повідомлень: 729
З нами з: 08.06.20
Подякував: 18 раз.
Подякували: 198 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 15:20

  WallNutPen написав:
  Amethyst написав:ПС. Кстати, можно даже зайти в отд-е БЕЗ денег. Вот зайти, открыть ДВА депо: под карту и Текущий. А потом из ИБ Алки, например, СЭПом в течение 3х дней перегнать тела депозитов. На Сичовых кадата так прозрели от моей наглости :)

Я в прошлую пятницу хотел провернуть подобное в своем городе - сказали нельзя - для того чтобы бесплатно открыть текущий и карточный под депо - депо таки надо внести сегодня же (даже если безналом). Иначе откроем только за 50 грн. текущий и кажется за 300 (или 350 запамятовал) карточный. В общем нет в нашем городе Сичевых к сожалению

Ну утром зашел у банку, в обед закинул, вечером уточнил, шо все пришло
Алик быро принимает
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2758
З нами з: 05.05.21
Подякував: 166 раз.
Подякували: 505 раз.
 
Профіль
1
5
Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 15:23

Так в том то и дело шо деньги заходили только в понедельник, а я уже хотел в пятницу быть со всеми открытыми картами и счетами...
WallNutPen
 
Повідомлень: 729
З нами з: 08.06.20
Подякував: 18 раз.
Подякували: 198 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 11:31

Господа, если открыть депозит в ИБ Альянса в субботу, то дата открытия будет суббота или понедельник? Следовательно начислять % начнут с воскресенья или вторника?
Алексей77
 
Повідомлень: 1822
З нами з: 04.12.09
Подякував: 20 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 11:40

  Алексей77 написав:Господа, если открыть депозит в ИБ Альянса в субботу, то дата открытия будет суббота или понедельник? Следовательно начислять % начнут с воскресенья или вторника?

Пн. и Вт. соответственно...
И так даже будет при размещении в Пт. после 17:00
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2758
З нами з: 05.05.21
Подякував: 166 раз.
Подякували: 505 раз.
 
Профіль
1
5
Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 21:06

Открыл для себя, что от отделения на ленинградке и след простыл.
В сенаторе после обеда тоже закрыто. Оно хоть работает? Кто-то пользуется?
А то на СС ехать не комильфо разгонять пробки.
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4829
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1208 раз.
Подякували: 723 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 21222324>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Креді Агріколь Банк 1, 2, 3, 4, 5
x11 » Пон 03 січ, 2022 19:45
45 29850
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 лип, 2022 21:27
flysoulfly
Альфа-Банк 1 ... 383, 384, 385
WachtAmRhein » Суб 01 січ, 2022 00:45
3841 1726985
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 лип, 2022 21:04
Aps
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 205, 206, 207
Vorlon » Суб 01 січ, 2022 08:20
2066 1230648
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 лип, 2022 21:00
sens

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.