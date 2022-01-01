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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Банк Альянс 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
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2- Погане. Некомпетентне.
0
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
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0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
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5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 21:10

  Ромасик написав:Открыл для себя, что от отделения на ленинградке и след простыл.
В сенаторе после обеда тоже закрыто. Оно хоть работает? Кто-то пользуется?
А то на СС ехать не комильфо разгонять пробки.

Отделение на ленинградке перенесли - проспект Соборности 10/1
ramaz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 21:15

  Ромасик написав:Открыл для себя, что от отделения на ленинградке и след простыл.

Це вже на Соборності?! Десь в началі року вони переїхали с Гагаріна на Соборності...чи 8 чи 10..і звідти з'їхали?!
novichok
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 21:19

  novichok написав:
  Ромасик написав:Открыл для себя, что от отделения на ленинградке и след простыл.

Це вже на Соборності?! Десь в началі року вони переїхали с Гагаріна на Соборності...чи 8 чи 10..і звідти з'їхали?!

Я же выше ответил: проспект Соборности 10/1 - был там на прошлой неделе.
ramaz
 
Повідомлень: 550
З нами з: 12.07.17
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