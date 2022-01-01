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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 лип, 2022 21:10
Ромасик написав:
Открыл для себя, что от отделения на ленинградке и след простыл.
В сенаторе после обеда тоже закрыто. Оно хоть работает? Кто-то пользуется?
А то на СС ехать не комильфо разгонять пробки.
Отделение на ленинградке перенесли - проспект Соборности 10/1
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ramaz
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 21:15
Ромасик написав:
Открыл для себя, что от отделения на ленинградке и след простыл.
Це вже на Соборності?! Десь в началі року вони переїхали с Гагаріна на Соборності...чи 8 чи 10..і звідти з'їхали?!
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novichok
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 21:19
novichok написав: Ромасик написав:
Открыл для себя, что от отделения на ленинградке и след простыл.
Це вже на Соборності?! Десь в началі року вони переїхали с Гагаріна на Соборності...чи 8 чи 10..і звідти з'їхали?!
Я же выше ответил: проспект Соборности 10/1 - был там на прошлой неделе.
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Додано: Суб 30 лип, 2022 10:33
novichok написав: Ромасик написав:
Открыл для себя, что от отделения на ленинградке и след простыл.
Це вже на Соборності?! Десь в началі року вони переїхали с Гагаріна на Соборності...чи 8 чи 10..і звідти з'їхали?!
Нет, я имел в виду возле мака.
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Ромасик
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Додано: Суб 30 лип, 2022 10:41
Скажите, а возможно закинуть на персональную через п2п гривну и сразу в отделении открыть долларовый депо в пределах 50К? Не хочется с наличкой связываться...
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la9
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Додано: Суб 30 лип, 2022 10:55
la9 написав:
Скажите, а возможно закинуть на персональную через п2п гривну и сразу в отделении открыть долларовый депо в пределах 50К? Не хочется с наличкой связываться...
В банке открывают под эти операции текущие счета в долларе и гривне. И с них уже делают операцию. Я спрашивал - если гривневый текущий уже есть в наличии то по ибану на него закинуть 50000 грн. можно - в отделении депо в валюте в этом случае откроют. В отделении мне также специалист говорила, что в принципе это можно сделать и с гривневого карточного счета, но якобы не все карточные счета для этого подходят. Какие именно не подходят - я не уточнил
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WallNutPen
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