Отделение на ленинградке перенесли - проспект Соборности 10/1
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 лип, 2022 21:10
Додано: П'ят 29 лип, 2022 21:15
Додано: П'ят 29 лип, 2022 21:19
Додано: Суб 30 лип, 2022 10:33
Додано: Суб 30 лип, 2022 10:41
Скажите, а возможно закинуть на персональную через п2п гривну и сразу в отделении открыть долларовый депо в пределах 50К? Не хочется с наличкой связываться...
Додано: Суб 30 лип, 2022 10:55
В банке открывают под эти операции текущие счета в долларе и гривне. И с них уже делают операцию. Я спрашивал - если гривневый текущий уже есть в наличии то по ибану на него закинуть 50000 грн. можно - в отделении депо в валюте в этом случае откроют. В отделении мне также специалист говорила, что в принципе это можно сделать и с гривневого карточного счета, но якобы не все карточные счета для этого подходят. Какие именно не подходят - я не уточнил
Додано: Суб 30 лип, 2022 15:47
ramaz
Відділення з проспекту Гагаріна ще торік переїхало на проспект Соборності 10/1, дізнавалась на гарячій лінії банку тому, що воно було б найближче до мене одразу уточнила в оператора про графік роботи та обідню перерву, щоб не чекати дарма, оператор надав інформацію про графік роботи і що важливо попередив, що каса зачиняється на 30 хв раніше відділення. Також попередив, що у зв'язку з тим що підвищився рівень повітряних тривог деякі відділення можуть зачинятися раніше в цілях безпеки та що актуальний графік роботи відділень є на сайті банку та оновлюється кожного дня. В назначений день без проблем потрапила до відділення та розмістила вклад, приємно вразило, що це не зайняло багато часу як я попередньо думала. Залишаю тел. гарячої лінії можливо комусь буде корисним 0800602222
Додано: Суб 30 лип, 2022 15:48
la9 Добре? що зараз вже є можливість з купівлею валюти під вклад, я відкривала 2 рахунки валютний та гривневий з переказом коштів мені дуже допоміг співробітник відділення в Києві на Січових Стрільців, розказав як переказати кошти з найменшою комісією, бо самі знаєте зараз кожна копійка на рахунку, а ходити з готівкою не дуже хочеться. Можливо комусь буде корисна інформація, якщо плануєте звернутись до банку, то перевіряйте графік роботи на офіційному сайті не знаю як в інших містах, але по Києву у зв'язку з тим що зараз багато тривог відділення можуть скорочувати графік роботи в цілях безпеки.
Додано: Нед 31 лип, 2022 07:53
elena9126smirnova
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