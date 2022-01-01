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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 06 сер, 2022 10:53
Насколько есть факты депо на срок 3 месяца только вклад в евр?
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sens
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Додано: Суб 06 сер, 2022 11:17
sens написав:
Насколько есть факты депо на срок 3 месяца только вклад в евр?
Из банков, перечисленных в таблице - точно привлекают конвертационный в евро моно и абанк
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WallNutPen
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Додано: Суб 06 сер, 2022 11:53
WallNutPen написав: sens написав:
Насколько есть факты депо на срок 3 месяца только вклад в евр?
Из банков, перечисленных в таблице - точно привлекают конвертационный в евро моно и абанк
Якщо нема в жодному валютних рахунків, то треба відкривати чи дозволяє по закінченні через кассу, бо моно депозит буде мабуть через кассу акцент
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sens
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