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Обслуговування в українських
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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 22232425

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Банк Альянс 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 09:11

  Алексей77 написав:Господа что по гривневым депозитам здесь повышение ставок не намечается?

только на безвозвратные :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 10:53

  Мизантрóп написав:elena9126smirnova https://mustbe.ml/tables/club50k

Насколько есть факты депо на срок 3 месяца только вклад в евр?
sens
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Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 11:17

  sens написав:
  Мизантрóп написав:elena9126smirnova https://mustbe.ml/tables/club50k

Насколько есть факты депо на срок 3 месяца только вклад в евр?

Из банков, перечисленных в таблице - точно привлекают конвертационный в евро моно и абанк
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 11:53

  WallNutPen написав:
  sens написав:
  Мизантрóп написав:elena9126smirnova https://mustbe.ml/tables/club50k

Насколько есть факты депо на срок 3 месяца только вклад в евр?

Из банков, перечисленных в таблице - точно привлекают конвертационный в евро моно и абанк
Якщо нема в жодному валютних рахунків, то треба відкривати чи дозволяє по закінченні через кассу, бо моно депозит буде мабуть через кассу акцент
sens
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Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 12:54

  sens написав:
  WallNutPen написав:
  sens написав:Насколько есть факты депо на срок 3 месяца только вклад в евр?

Из банков, перечисленных в таблице - точно привлекают конвертационный в евро моно и абанк
Якщо нема в жодному валютних рахунків, то треба відкривати чи дозволяє по закінченні через кассу, бо моно депозит буде мабуть через кассу акцент

В обеих банках можно открыть виртуальные карты в выбранной валюте. Если уже их клиент - то это дело пары минут. Но моня по валютным депо - да - по окончании депо сам никуда не зачисляет , а предлагает на выбор - или зачислить окончившийся депо на карту, или получить его налом в кассе абанка или универсала. Во втором случае счета в валюте в принципе можно наверное и не открывать
WallNutPen
 
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