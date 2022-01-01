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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 23242526>

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Банк Альянс 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
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2- Погане. Некомпетентне.
0
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
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5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 09:11

  Алексей77 написав:Господа что по гривневым депозитам здесь повышение ставок не намечается?

только на безвозвратные :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 10:53

  Мизантрóп написав:elena9126smirnova https://mustbe.ml/tables/club50k

Насколько есть факты депо на срок 3 месяца только вклад в евр?
sens
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Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 11:17

  sens написав:
  Мизантрóп написав:elena9126smirnova https://mustbe.ml/tables/club50k

Насколько есть факты депо на срок 3 месяца только вклад в евр?

Из банков, перечисленных в таблице - точно привлекают конвертационный в евро моно и абанк
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 11:53

  WallNutPen написав:
  sens написав:
  Мизантрóп написав:elena9126smirnova https://mustbe.ml/tables/club50k

Насколько есть факты депо на срок 3 месяца только вклад в евр?

Из банков, перечисленных в таблице - точно привлекают конвертационный в евро моно и абанк
Якщо нема в жодному валютних рахунків, то треба відкривати чи дозволяє по закінченні через кассу, бо моно депозит буде мабуть через кассу акцент
sens
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Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 12:54

  sens написав:
  WallNutPen написав:
  sens написав:Насколько есть факты депо на срок 3 месяца только вклад в евр?

Из банков, перечисленных в таблице - точно привлекают конвертационный в евро моно и абанк
Якщо нема в жодному валютних рахунків, то треба відкривати чи дозволяє по закінченні через кассу, бо моно депозит буде мабуть через кассу акцент

В обеих банках можно открыть виртуальные карты в выбранной валюте. Если уже их клиент - то это дело пары минут. Но моня по валютным депо - да - по окончании депо сам никуда не зачисляет , а предлагает на выбор - или зачислить окончившийся депо на карту, или получить его налом в кассе абанка или универсала. Во втором случае счета в валюте в принципе можно наверное и не открывать
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 15:04

Re: Банк Альянс

Господа здравствуйте история такая:
Отделение банка не открылось.
Депозит закончился зачислением на обычную карту под депозит теперь хочу открыть депозит с надбавкой плюс 1%. Внимание вопрос так как отделение не работает то деньги буду перечислять на скарбничку чтобы не было комиссии с другого банка по счёту iban. Как при открытии депозита совместить деньги с обычной карты и с карты скорбничка без комиссии депозит хочу открыть с ежемесячной выплатой без пополнения. Причём с лояльностью + 1%, можно открыть только закончившийся депозит не менее этой суммы или больше второй депозит с оскорбнички если открывать то он будет без надбавки плюс 1%. Поэтому надо совместить деньги на скорбнички и на обычной карте и потом уже на всю сумму открыть депозит как это сделать? Может есть оптимальные пути решения?
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 15:19

  Алексей77 написав: Может есть ... пути решения?

По карте в тарифе Персональный (под депозит) входящий р2р чужим сервисом бесплатный
Вхідний переказ коштів на картку з картки іншого банку (сервіс MasterCard MoneySend). - не тарифікується
vollena71
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Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 15:27

  sens написав:
  Мизантрóп написав:elena9126smirnova https://mustbe.ml/tables/club50k

Насколько есть факты депо на срок 3 месяца только вклад в евр?

Тут відкривають
wolt450
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Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 15:51

  vollena71 написав:
  Алексей77 написав: Может есть ... пути решения?

По карте в тарифе Персональный (под депозит) входящий р2р чужим сервисом бесплатный
Вхідний переказ коштів на картку з картки іншого банку (сервіс MasterCard MoneySend). - не тарифікується

1. Спасибо это зайти на сайт MasterCard moneySend? И через него отправить по номеру карты?
2. Какой лимитза одну операцию и в сутки?
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 16:07

Re: Банк Альянс

https://www.mastercard.ua/uk-ua/persona ... ysend.html
Через этот сервис в пределах 15.000 за одну операцию А сколько в день можно?
Алексей77
 
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