Додано: Суб 06 сер, 2022 15:04

Господа здравствуйте история такая:

Отделение банка не открылось.

Депозит закончился зачислением на обычную карту под депозит теперь хочу открыть депозит с надбавкой плюс 1%. Внимание вопрос так как отделение не работает то деньги буду перечислять на скарбничку чтобы не было комиссии с другого банка по счёту iban. Как при открытии депозита совместить деньги с обычной карты и с карты скорбничка без комиссии депозит хочу открыть с ежемесячной выплатой без пополнения. Причём с лояльностью + 1%, можно открыть только закончившийся депозит не менее этой суммы или больше второй депозит с оскорбнички если открывать то он будет без надбавки плюс 1%. Поэтому надо совместить деньги на скорбнички и на обычной карте и потом уже на всю сумму открыть депозит как это сделать? Может есть оптимальные пути решения?