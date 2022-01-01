только на безвозвратные
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 06 сер, 2022 09:11
Додано: Суб 06 сер, 2022 10:53
Насколько есть факты депо на срок 3 месяца только вклад в евр?
Додано: Суб 06 сер, 2022 11:17
Из банков, перечисленных в таблице - точно привлекают конвертационный в евро моно и абанк
Додано: Суб 06 сер, 2022 11:53
Якщо нема в жодному валютних рахунків, то треба відкривати чи дозволяє по закінченні через кассу, бо моно депозит буде мабуть через кассу акцент
Додано: Суб 06 сер, 2022 12:54
В обеих банках можно открыть виртуальные карты в выбранной валюте. Если уже их клиент - то это дело пары минут. Но моня по валютным депо - да - по окончании депо сам никуда не зачисляет , а предлагает на выбор - или зачислить окончившийся депо на карту, или получить его налом в кассе абанка или универсала. Во втором случае счета в валюте в принципе можно наверное и не открывать
Додано: Суб 06 сер, 2022 15:04
Re: Банк Альянс
Господа здравствуйте история такая:
Отделение банка не открылось.
Депозит закончился зачислением на обычную карту под депозит теперь хочу открыть депозит с надбавкой плюс 1%. Внимание вопрос так как отделение не работает то деньги буду перечислять на скарбничку чтобы не было комиссии с другого банка по счёту iban. Как при открытии депозита совместить деньги с обычной карты и с карты скорбничка без комиссии депозит хочу открыть с ежемесячной выплатой без пополнения. Причём с лояльностью + 1%, можно открыть только закончившийся депозит не менее этой суммы или больше второй депозит с оскорбнички если открывать то он будет без надбавки плюс 1%. Поэтому надо совместить деньги на скорбнички и на обычной карте и потом уже на всю сумму открыть депозит как это сделать? Может есть оптимальные пути решения?
Додано: Суб 06 сер, 2022 15:19
Додано: Суб 06 сер, 2022 15:27
Тут відкривають
Додано: Суб 06 сер, 2022 15:51
1. Спасибо это зайти на сайт MasterCard moneySend? И через него отправить по номеру карты?
2. Какой лимитза одну операцию и в сутки?
Додано: Суб 06 сер, 2022 16:07
Re: Банк Альянс
Через этот сервис в пределах 15.000 за одну операцию А сколько в день можно?
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