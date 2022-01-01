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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 06 сер, 2022 16:08
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Алексей77
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Додано: Суб 06 сер, 2022 16:17
Алексей77 написав:
https://moneysend.mastercard.ua
Или через этот адрес нужно?
Из любого ИБ , где бесплатно толкать с карты р2р (ПУМБ, моно, альфа сенс Хамелеон и т.д.)
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vollena71
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Додано: Суб 06 сер, 2022 16:23
vollena71 написав: Алексей77 написав:
https://moneysend.mastercard.ua
Или через этот адрес нужно?
Из любого ИБ , где бесплатно толкать с карты р2р (ПУМБ, моно, альфа сенс Хамелеон и т.д.)
Спасибо. Хамелеона в сенсе нету могу с альфы по айбану отправить на моно и с моно потом перевести по номеру карты на персональную альянса интересует только лимит за раз И сколько раз в день можно?
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Алексей77
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- Подякували: 35 раз.
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