Или через этот адрес нужно?
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Додано: Суб 06 сер, 2022 16:08
Re: Банк Альянс
Или через этот адрес нужно?
Додано: Суб 06 сер, 2022 16:17
Додано: Суб 06 сер, 2022 16:23
Спасибо. Хамелеона в сенсе нету могу с альфы по айбану отправить на моно и с моно потом перевести по номеру карты на персональную альянса интересует только лимит за раз И сколько раз в день можно?
Додано: Суб 06 сер, 2022 16:52
Спасибо. Хамелеона в сенсе нету могу с альфы по айбану отправить на моно и с моно потом перевести по номеру карты на персональную альянса интересует только лимит за раз И сколько раз в день можно?
Додано: Суб 06 сер, 2022 16:54
Re: Банк Альянс
Скажите а как такой вариант решения вопроса?
У меня депозит антистресс заканчивается в понедельник и чтобы открыть лояльностью + 1%, Я просто с другого банка по номеру счёта перечисляют деньги на карту скорбничка и с оскорбнички уже открываю депозит с добавкой + 1%. Вопрос будет добавка в этом случае? А с персональной карты я вытяну через приложение монобанк сумму которая зачислиться после окончания антистресса в понедельник соответственно без комиссии. Такая схема будет работать?
Додано: Суб 06 сер, 2022 17:15
Re: Банк Альянс
Более оптимальный вариант. Вывожу деньги после окончания депо с карты персональная через приложение монобанк на карту монобанк без комиссии. Затем пополняю этими деньгами и плюс дополнительными деньгами карту скорбничка банка альянса по номеру счёта без комиссии и уже с оскорбнички на всю сумму открываю депозит с лояльностью + 1% в течение 30 дней, будет так работать?
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