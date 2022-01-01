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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 06 сер, 2022 16:08
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Алексей77
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Додано: Суб 06 сер, 2022 16:17
Алексей77 написав:
https://moneysend.mastercard.ua
Или через этот адрес нужно?
Из любого ИБ , где бесплатно толкать с карты р2р (ПУМБ, моно, альфа сенс Хамелеон и т.д.)
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vollena71
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Додано: Суб 06 сер, 2022 16:23
vollena71 написав: Алексей77 написав:
https://moneysend.mastercard.ua
Или через этот адрес нужно?
Из любого ИБ , где бесплатно толкать с карты р2р (ПУМБ, моно, альфа сенс Хамелеон и т.д.)
Спасибо. Хамелеона в сенсе нету могу с альфы по айбану отправить на моно и с моно потом перевести по номеру карты на персональную альянса интересует только лимит за раз И сколько раз в день можно?
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Алексей77
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Додано: Суб 06 сер, 2022 16:52
vollena71 написав: Алексей77 написав:
https://moneysend.mastercard.ua
Или через этот адрес нужно?
Из любого ИБ , где бесплатно толкать с карты р2р (ПУМБ, моно, альфа сенс Хамелеон и т.д.)
Спасибо. Хамелеона в сенсе нету могу с альфы по айбану отправить на моно и с моно потом перевести по номеру карты на персональную альянса интересует только лимит за раз И сколько раз в день можно?
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Алексей77
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Додано: Суб 06 сер, 2022 16:54
Скажите а как такой вариант решения вопроса?
У меня депозит антистресс заканчивается в понедельник и чтобы открыть лояльностью + 1%, Я просто с другого банка по номеру счёта перечисляют деньги на карту скорбничка и с оскорбнички уже открываю депозит с добавкой + 1%. Вопрос будет добавка в этом случае? А с персональной карты я вытяну через приложение монобанк сумму которая зачислиться после окончания антистресса в понедельник соответственно без комиссии. Такая схема будет работать?
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Алексей77
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Додано: Суб 06 сер, 2022 17:15
Более оптимальный вариант. Вывожу деньги после окончания депо с карты персональная через приложение монобанк на карту монобанк без комиссии. Затем пополняю этими деньгами и плюс дополнительными деньгами карту скорбничка банка альянса по номеру счёта без комиссии и уже с оскорбнички на всю сумму открываю депозит с лояльностью + 1% в течение 30 дней, будет так работать?
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Алексей77
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Додано: Суб 06 сер, 2022 17:57
Куда возвращается антистресс?
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Amethyst
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Додано: Суб 06 сер, 2022 18:16
Amethyst написав:
Куда возвращается антистресс?
походу, на депозитку:
Алексей77 написав:
Господа здравствуйте история такая:
Отделение банка не открылось.
Депозит закончился зачислением на обычную карту под депозит теперь хочу открыть депозит с надбавкой плюс 1%.
Внимание вопрос так как отделение не работает то деньги буду перечислять на скарбничку чтобы не было комиссии с другого банка по счёту iban.
Как при открытии депозита совместить деньги с обычной карты и с карты скорбничка без комиссии депозит хочу открыть с ежемесячной выплатой без пополнения. Причём с лояльностью + 1%, можно открыть только закончившийся депозит не менее этой суммы или больше второй депозит с оскорбнички если открывать то он будет без надбавки плюс 1%. Поэтому надо совместить деньги на скорбнички и на обычной карте и потом уже на всю сумму открыть депозит как это сделать? Может есть оптимальные пути решения?
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flysoulfly
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