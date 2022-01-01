|
|
|
Банк Альянс
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 07 сер, 2022 12:06
flysoulfly написав: Amethyst написав:
В ИБ можно нашару перекинуть на Скарбничку
На скока я помню, то тока на Персональную заходят нецелевые средства с комисс 0.5%, а на все др. карты и текущий -- нашару.
И затем со Скарбнички мона открыть новый депо, но с возвратом лучше таки на Депозитку(Персональную).
как я понял(мож не прав) человек волнуется, шоб новый депо точно +1% получил, т.е. шоб ИБ "суммы не попутал"
Я ж правильно понимаю, что нет никакой разницы в очередности операций: 1) заход сэпом дополнительных денег с др.банка на Скарбничку
и 2) переброс суммы прошлого депо с Депозитки на Скарбничку
- т.е. все равно с об'единенной суммы откроется новый депо (1 ШТУКА) на +1% , верно же?
Да, все равно, с обЪединенной суммы откроется новый депо (1 ШТУКА) с +1%
И этот +1% будет виден ДО окончательного подтверждения открытия нового депо
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 2831
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 172 раз.
- Подякували: 523 раз.
-
- Профіль
-
1
6
Додано: Нед 07 сер, 2022 12:59
Чим різняться вклади Ощадний та Переможний?
-
novichok
-
-
- Повідомлень: 2663
- З нами з: 31.03.13
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 207 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 07 сер, 2022 13:07
novichok написав:
Чим різняться вклади Ощадний та Переможний?
Для вкладчика ничем.
Но насколько я помню по переможному банк обещает перечислить какой-то процент ещё и ЗСУ
-
WallNutPen
-
-
- Повідомлень: 826
- З нами з: 08.06.20
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 223 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|4047
|1751544
|
|
|2132
|1243314
|
|
|63
|82294
|
|