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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Банк Альянс 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
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2- Погане. Некомпетентне.
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
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5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 12:06

  flysoulfly написав:
  Amethyst написав:В ИБ можно нашару перекинуть на Скарбничку
На скока я помню, то тока на Персональную заходят нецелевые средства с комисс 0.5%, а на все др. карты и текущий -- нашару.
И затем со Скарбнички мона открыть новый депо, но с возвратом лучше таки на Депозитку(Персональную).

как я понял(мож не прав) человек волнуется, шоб новый депо точно +1% получил, т.е. шоб ИБ "суммы не попутал" :)
Я ж правильно понимаю, что нет никакой разницы в очередности операций: 1) заход сэпом дополнительных денег с др.банка на Скарбничку
и 2) переброс суммы прошлого депо с Депозитки на Скарбничку
- т.е. все равно с об'единенной суммы откроется новый депо (1 ШТУКА) на +1% , верно же?

Да, все равно, с обЪединенной суммы откроется новый депо (1 ШТУКА) с +1%
И этот +1% будет виден ДО окончательного подтверждения открытия нового депо
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 12:59

Чим різняться вклади Ощадний та Переможний?
novichok
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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 13:07

  novichok написав:Чим різняться вклади Ощадний та Переможний?
Для вкладчика ничем.
Но насколько я помню по переможному банк обещает перечислить какой-то процент ещё и ЗСУ
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 21:04

  WallNutPen написав:
  novichok написав:Чим різняться вклади Ощадний та Переможний?
Для вкладчика ничем.
Но насколько я помню по переможному банк обещает перечислить какой-то процент ещё и ЗСУ

А присутствует ли программа лояльности для переможного?
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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 21:35

Перемога над рашистами без лояльності, тільки дичь, тільки наступ на підлих дебілів!

---

Плюс 1 % річних до процентної ставки (що діє в АТ "БАНК АЛЬЯНС" на дату розміщення вкладу), в рамках розміщення коштів в національній валюті на вклад "КАПІТАЛЬНИЙ", "ОЩАДНИЙ+" або "ОЩАДНИЙ" для фізичних осіб за умови повторного розміщення вкладу (депозиту), на суму, що є не меншою, ніж сума вкладу (депозиту), що закінчився, протягом 30 календарних днів після закінчення строку дії вкладу (депозиту), або вклад (депозит) автоматично пролонгований. При повторному розміщенні вкладу в іншій валюті сума нового вкладу має бути не меншою в гривневому еквіваленті за курсом НБУ на день повторного розміщення.
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 21:39

В сухом остатке очевидно, что программа лояльности для переможного не работает.
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