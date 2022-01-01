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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 07 сер, 2022 12:06
flysoulfly написав: Amethyst написав:
В ИБ можно нашару перекинуть на Скарбничку
На скока я помню, то тока на Персональную заходят нецелевые средства с комисс 0.5%, а на все др. карты и текущий -- нашару.
И затем со Скарбнички мона открыть новый депо, но с возвратом лучше таки на Депозитку(Персональную).
как я понял(мож не прав) человек волнуется, шоб новый депо точно +1% получил, т.е. шоб ИБ "суммы не попутал"
Я ж правильно понимаю, что нет никакой разницы в очередности операций: 1) заход сэпом дополнительных денег с др.банка на Скарбничку
и 2) переброс суммы прошлого депо с Депозитки на Скарбничку
- т.е. все равно с об'единенной суммы откроется новый депо (1 ШТУКА) на +1% , верно же?
Да, все равно, с обЪединенной суммы откроется новый депо (1 ШТУКА) с +1%
И этот +1% будет виден ДО окончательного подтверждения открытия нового депо
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Amethyst
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Додано: Нед 07 сер, 2022 12:59
Чим різняться вклади Ощадний та Переможний?
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novichok
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Додано: Нед 07 сер, 2022 13:07
novichok написав:
Чим різняться вклади Ощадний та Переможний?
Для вкладчика ничем.
Но насколько я помню по переможному банк обещает перечислить какой-то процент ещё и ЗСУ
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WallNutPen
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Додано: Нед 07 сер, 2022 21:04
WallNutPen написав: novichok написав:
Чим різняться вклади Ощадний та Переможний?
Для вкладчика ничем.
Но насколько я помню по переможному банк обещает перечислить какой-то процент ещё и ЗСУ
А присутствует ли программа лояльности для переможного?
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Порт
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Додано: Нед 07 сер, 2022 21:35
Перемога над рашистами без лояльності, тільки дичь, тільки наступ на підлих дебілів!
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Плюс 1 % річних до процентної ставки (що діє в АТ "БАНК АЛЬЯНС" на дату розміщення вкладу), в рамках розміщення коштів в національній валюті на вклад "КАПІТАЛЬНИЙ", "ОЩАДНИЙ+" або "ОЩАДНИЙ" для фізичних осіб за умови повторного розміщення вкладу (депозиту), на суму, що є не меншою, ніж сума вкладу (депозиту), що закінчився, протягом 30 календарних днів після закінчення строку дії вкладу (депозиту), або вклад (депозит) автоматично пролонгований. При повторному розміщенні вкладу в іншій валюті сума нового вкладу має бути не меншою в гривневому еквіваленті за курсом НБУ на день повторного розміщення.
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greenozon
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Додано: Нед 07 сер, 2022 21:39
В сухом остатке очевидно, что программа лояльности для переможного не работает.
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Додано: Пон 08 сер, 2022 06:18
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Алексей77
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Додано: Пон 08 сер, 2022 06:33
Ну старички ж в акциях Минфина не участвуют. Проверьте условия
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Amethyst
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Додано: Пон 08 сер, 2022 07:37
Amethyst написав:
Ну старички ж в акциях Минфина не участвуют. Проверьте условия
Перезвонят. Спрошу
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Алексей77
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Додано: Пон 08 сер, 2022 10:14
Алексей77 написав: Amethyst написав:
Ну старички ж в акциях Минфина не участвуют. Проверьте условия
Перезвонят. Спрошу
Бонус не положен
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Алексей77
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cohan
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