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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 09 сер, 2022 10:31
Господа, в Альянсе без изменений по ставкам на сегодня и ближайшее будущее?
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Алексей77
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Додано: Вів 09 сер, 2022 10:42
наразі без змін, макс дохідність 20% (3 місяці)
останні зміни ставок були 1 місяць тому
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greenozon
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