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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 25262728

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Альянс 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 10:31

Господа, в Альянсе без изменений по ставкам на сегодня и ближайшее будущее?
Алексей77
 
Повідомлень: 1837
З нами з: 04.12.09
Подякував: 21 раз.
Подякували: 35 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 10:42

наразі без змін, макс дохідність 20% (3 місяці)
останні зміни ставок були 1 місяць тому
greenozon
 
Повідомлень: 13995
З нами з: 01.06.14
Подякував: 270 раз.
Подякували: 1294 раз.
 
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  #<1 ... 25262728
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