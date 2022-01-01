Додано: Сер 10 сер, 2022 19:15

melkh написав: Народ, підкажіть новачку в цьому банку, яку краще відкрити карту під депозит у цьому банку, бачу, що дистанційно карту всерівно не вийде відкрити, прийдеться доставати запилені кеди і топати у відділення, цікавить карта, щоб зайти з іншого по П2П, відкрити депо дистанційно зможу через їхню прирожуху і як потім після закінчення чи можна вийти по СЕПу чи П2П безкоштовно? Порадьте, що краще, хто довго тут сидить? Які підводні камінчики у цьому банчику? Дякую. Народ, підкажіть новачку в цьому банку, яку краще відкрити карту під депозит у цьому банку, бачу, що дистанційно карту всерівно не вийде відкрити, прийдеться доставати запилені кеди і топати у відділення, цікавить карта, щоб зайти з іншого по П2П, відкрити депо дистанційно зможу через їхню прирожуху і як потім після закінчення чи можна вийти по СЕПу чи П2П безкоштовно? Порадьте, що краще, хто довго тут сидить? Які підводні камінчики у цьому банчику? Дякую.

У вас депо тут уже есть? Если нет - для открытия депо я бы рекомендовал открывать текущий счет розничный (роздрібний). Его можно бесплатно пополнять по СЭП. Для бесплатного выхода по р2р есть пакет карточный персональный (по СЭП он пополняется платно но при окончании депо комиссии нету). Но его открытие платно если нет депо. Поэтому если депо нет - я бы рекомендовал такой алгоритм. Прийти в банк и открыть депо антистрес на 5000 грн. и одновременно открыть текущий розничный и карточный персональный. Это будет бесплатно. После окончания депо через 10 дней пополняет текущий на ту сумму которую хотите положить на депо и уже с него открываете депо на тот срок который хотели. В итоге получите +1% к ставке в гривне по программе лояльности + будете иметь и текущий счет для бесплатного завода по СЭП, и карточный для вывода по р2р. Все бесплатно. Некоторые ещё советуют открывать скарбничку, но минимально хватит и текущего - розничного и карточного персонального