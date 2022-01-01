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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 09 сер, 2022 10:31
Господа, в Альянсе без изменений по ставкам на сегодня и ближайшее будущее?
Додано: Вів 09 сер, 2022 10:42
наразі без змін, макс дохідність 20% (3 місяці)
останні зміни ставок були 1 місяць тому
Додано: Сер 10 сер, 2022 18:59
Народ, підкажіть новачку в цьому банку, яку краще відкрити карту під депозит у цьому банку, бачу, що дистанційно карту всерівно не вийде відкрити, прийдеться доставати запилені кеди і топати у відділення, цікавить карта, щоб зайти з іншого по П2П, відкрити депо дистанційно зможу через їхню прирожуху і як потім після закінчення чи можна вийти по СЕПу чи П2П безкоштовно? Порадьте, що краще, хто довго тут сидить? Які підводні камінчики у цьому банчику? Дякую.
Додано: Сер 10 сер, 2022 19:15
У вас депо тут уже есть? Если нет - для открытия депо я бы рекомендовал открывать текущий счет розничный (роздрібний). Его можно бесплатно пополнять по СЭП. Для бесплатного выхода по р2р есть пакет карточный персональный (по СЭП он пополняется платно но при окончании депо комиссии нету). Но его открытие платно если нет депо. Поэтому если депо нет - я бы рекомендовал такой алгоритм. Прийти в банк и открыть депо антистрес на 5000 грн. и одновременно открыть текущий розничный и карточный персональный. Это будет бесплатно. После окончания депо через 10 дней пополняет текущий на ту сумму которую хотите положить на депо и уже с него открываете депо на тот срок который хотели. В итоге получите +1% к ставке в гривне по программе лояльности + будете иметь и текущий счет для бесплатного завода по СЭП, и карточный для вывода по р2р. Все бесплатно. Некоторые ещё советуют открывать скарбничку, но минимально хватит и текущего - розничного и карточного персонального
Додано: Сер 10 сер, 2022 20:16
WallNutPen нет, у меня и нет текущих депозитоа и небыло, манипуляции,связаны с оформлением депо,можно сделать онлайн?Спс за ответы.Как банк лоялен к клиенту?Отдает и или отдавал депо в трудные времена?
Додано: Сер 10 сер, 2022 20:22
Додано: Сер 10 сер, 2022 20:27
Депо онлайн оформляется в несколько кликов. Но для этого нужны счета или карты, или счета плюс карты. Они дистанционно вроде не открываются. Поэтому идти придется. По поводу возвратов депо в сложные времена опыта не имел, но в июне банк без особого напряга выдал в валюте сумму под старый фонд за 2 дня. Даже говорили что могли и за один день но надо было ждать разрешение головного банка на это, а времени ждать не было. На следующий день выдали остаток.
Правда как показывает опыт банка сич у нас НБУ может ввести ва даже в банк где не было проблем с возвратом вкладов. Но по Альянсу ничего плохого сказать не могу - пока все договоренности выполнял своевременно и в полном объеме.
Додано: Сер 10 сер, 2022 20:30
На мой взгляд банки с некоторым подозрением относятся к пополнению по р2р. Тем более если сумма не маленькая. Поэтому я стараюсь не драконить финмон и работаю через СЭП. Текущий счет розничный для этих целей - меня полностью устраивает
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