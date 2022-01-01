|
|
|
Банк Альянс
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 10 сер, 2022 21:50
WallNutPen написав:
На мой взгляд банки с некоторым подозрением относятся к пополнению по р2р. Тем более если сумма не маленькая.
150к в месяц гонял по р2р в альянсе, аккорде, форварде, моно всегда без вопросов. А сэп бывает что "терялся" и доходил спустя более чем сутки.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 14370
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2066 раз.
- Подякували: 2910 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 10 сер, 2022 23:04
WallNutPen написав: vitaliian написав: WallNutPen написав:
Его можно бесплатно пополнять по СЭП.
карта скарбнычка пополнение р2р бесплатное и выход через кассу тоже бесплатный
На мой взгляд банки с некоторым подозрением относятся к пополнению по р2р. Тем более если сумма не маленькая. Поэтому я стараюсь не драконить финмон и работаю через СЭП
так и СЭПом же бесплатно заходит и на Скарбнычку, разве нет?
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 803
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 318 раз.
- Подякували: 39 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 11 сер, 2022 16:10
Якщо в п'ятницю відкривати депо, відсотки будуть нараховуватися вже з понеділка, чи з суботи?
Й ще, якщо поповнити депо картку р2р й одразу зняти гроші, буде несанкціонованний овер?
-
ГеннадийUA
-
-
- Повідомлень: 173
- З нами з: 01.04.14
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 20 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 11 сер, 2022 16:22
ГеннадийUA написав:
Якщо в п'ятницю відкривати депо, відсотки будуть нараховуватися вже з понеділка, чи з суботи?
Й ще, якщо поповнити депо картку р2р й одразу зняти гроші, буде несанкціонованний овер?
Якщо відкриєте в Пт. до 17:00, то %% нарахуються з Сб.
А якщо після 17:00, то з Вт.
Гроші після р2р не знімав, а при розміщенні їх на депо все норм.
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 2869
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 177 раз.
- Подякували: 526 раз.
-
- Профіль
-
1
7
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: J
і 0 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|4146
|1769901
|
|
|2182
|1252124
|
|
|408
|503012
|
|