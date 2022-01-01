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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 26272829

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Банк Альянс 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
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0
4- Добре. Як і повинно бути.
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5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 21:50

  WallNutPen написав:На мой взгляд банки с некоторым подозрением относятся к пополнению по р2р. Тем более если сумма не маленькая.
150к в месяц гонял по р2р в альянсе, аккорде, форварде, моно всегда без вопросов. А сэп бывает что "терялся" и доходил спустя более чем сутки.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 23:04

  WallNutPen написав:
  vitaliian написав:
  WallNutPen написав:Его можно бесплатно пополнять по СЭП.
карта скарбнычка пополнение р2р бесплатное и выход через кассу тоже бесплатный

На мой взгляд банки с некоторым подозрением относятся к пополнению по р2р. Тем более если сумма не маленькая. Поэтому я стараюсь не драконить финмон и работаю через СЭП
так и СЭПом же бесплатно заходит и на Скарбнычку, разве нет?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 16:10

Якщо в п'ятницю відкривати депо, відсотки будуть нараховуватися вже з понеділка, чи з суботи?
Й ще, якщо поповнити депо картку р2р й одразу зняти гроші, буде несанкціонованний овер?
ГеннадийUA
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 16:22

  ГеннадийUA написав:Якщо в п'ятницю відкривати депо, відсотки будуть нараховуватися вже з понеділка, чи з суботи?
Й ще, якщо поповнити депо картку р2р й одразу зняти гроші, буде несанкціонованний овер?

Якщо відкриєте в Пт. до 17:00, то %% нарахуються з Сб.
А якщо після 17:00, то з Вт.
Гроші після р2р не знімав, а при розміщенні їх на депо все норм.
Amethyst
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