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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 21:50

  WallNutPen написав:На мой взгляд банки с некоторым подозрением относятся к пополнению по р2р. Тем более если сумма не маленькая.
150к в месяц гонял по р2р в альянсе, аккорде, форварде, моно всегда без вопросов. А сэп бывает что "терялся" и доходил спустя более чем сутки.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 23:04

  WallNutPen написав:
  vitaliian написав:
  WallNutPen написав:Его можно бесплатно пополнять по СЭП.
карта скарбнычка пополнение р2р бесплатное и выход через кассу тоже бесплатный

На мой взгляд банки с некоторым подозрением относятся к пополнению по р2р. Тем более если сумма не маленькая. Поэтому я стараюсь не драконить финмон и работаю через СЭП
так и СЭПом же бесплатно заходит и на Скарбнычку, разве нет?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 16:10

Якщо в п'ятницю відкривати депо, відсотки будуть нараховуватися вже з понеділка, чи з суботи?
Й ще, якщо поповнити депо картку р2р й одразу зняти гроші, буде несанкціонованний овер?
ГеннадийUA
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 16:22

  ГеннадийUA написав:Якщо в п'ятницю відкривати депо, відсотки будуть нараховуватися вже з понеділка, чи з суботи?
Й ще, якщо поповнити депо картку р2р й одразу зняти гроші, буде несанкціонованний овер?

Якщо відкриєте в Пт. до 17:00, то %% нарахуються з Сб.
А якщо після 17:00, то з Вт.
Гроші після р2р не знімав, а при розміщенні їх на депо все норм.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 19:06

Сьогодні відкривав депо по вашим усім рекоментаціям, дякуючи @WallNutPen вашим вчорашнім рекомендаціям все зробив, як ви навчили мене, спостерігав картинку в Хмельницькому, як людиська з меги кочували в Алік, це радує, наших прибавляється, щось вона мені ляпнула, що по лояльності вже не наливають 1% після створення нового депо, хтось перевіряв?
Востаннє редагувалось melkh в Чет 11 сер, 2022 19:22, всього редагувалось 1 раз.
melkh
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 19:11

  flysoulfly написав:так и СЭПом же бесплатно заходит и на Скарбнычку, разве нет?
я сэпить не пробовал, по идее все заходы на эту карту бесплатные.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 19:31

Ви мене, друзяки, заставили вчора вивчити правила на забук, так точно, по Скарбничці захід СЕП+P2P - free, але вихід P2P - 0,5% + 5 грн., я дослухався до рекомендації на цьому форумі і відкрив 1. Роздрібний під захід СЕПу безкоштовно і 2. Пакет персональний в нього СЕП - платний, але захід+вихід по P2P - free.
melkh
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