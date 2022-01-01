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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 11 сер, 2022 21:59
Amethyst написав: flysoulfly написав:
т.е и ранее открытый депо пополнять в субботу-воскресенье тоже без смысла?
не кошерно
Такие пополняшки будут обработаны в Пн, а %% начнут начисляться со Вт
а при заходе в субботу на скарбнычку - на ней тоже 8,5% не начислят за воскресенье и понедельник
?
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Додано: Чет 11 сер, 2022 22:41
melkh написав: flysoulfly написав:
melkh написав:
щось вона мені ляпнула, що по лояльності вже не наливають 1% після створення нового депо, хтось перевіряв?
сегодня +1% добавлялось
значить менеджер була не в курсі, але мені потрібно відкриватися у відділенні, депо під рахунок, думаєте, не зможе мене нає@@@@?
хз.
я через ИБ открыл.
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