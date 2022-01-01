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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 27282930

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Альянс 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 21:59

  Amethyst написав:
  flysoulfly написав: т.е и ранее открытый депо пополнять в субботу-воскресенье тоже без смысла?
не кошерно :(

Такие пополняшки будут обработаны в Пн, а %% начнут начисляться со Вт
а при заходе в субботу на скарбнычку - на ней тоже 8,5% не начислят за воскресенье и понедельник :shock: ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 22:33

  flysoulfly написав:
  melkh написав:щось вона мені ляпнула, що по лояльності вже не наливають 1% після створення нового депо, хтось перевіряв?

:shock: сегодня +1% добавлялось

значить менеджер була не в курсі, але мені потрібно відкриватися у відділенні, депо під рахунок, думаєте, не зможе мене нає@@@@?
melkh
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Повідомлень: 725
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 22:41

  melkh написав:
  flysoulfly написав:
  melkh написав:щось вона мені ляпнула, що по лояльності вже не наливають 1% після створення нового депо, хтось перевіряв?

:shock: сегодня +1% добавлялось

значить менеджер була не в курсі, але мені потрібно відкриватися у відділенні, депо під рахунок, думаєте, не зможе мене нає@@@@?
хз.
я через ИБ открыл.
flysoulfly
 
Повідомлень: 809
З нами з: 13.01.09
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