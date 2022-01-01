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Обслуговування в українських
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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 27282930

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Банк Альянс 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 21:59

  Amethyst написав:
  flysoulfly написав: т.е и ранее открытый депо пополнять в субботу-воскресенье тоже без смысла?
не кошерно :(

Такие пополняшки будут обработаны в Пн, а %% начнут начисляться со Вт
а если
1) в субботу зайдет на Скарбнычку - то на ней тоже 8,5% не начислят за воскресенье и понедельник ?
:shock:
2) а аналогично - при пролонгации в субботу Антистресса ?
Востаннє редагувалось flysoulfly в П'ят 12 сер, 2022 07:30, всього редагувалось 1 раз.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 22:33

  flysoulfly написав:
  melkh написав:щось вона мені ляпнула, що по лояльності вже не наливають 1% після створення нового депо, хтось перевіряв?

:shock: сегодня +1% добавлялось

значить менеджер була не в курсі, але мені потрібно відкриватися у відділенні, депо під рахунок, думаєте, не зможе мене нає@@@@?
melkh
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 22:41

  melkh написав:
  flysoulfly написав:
  melkh написав:щось вона мені ляпнула, що по лояльності вже не наливають 1% після створення нового депо, хтось перевіряв?

:shock: сегодня +1% добавлялось

значить менеджер була не в курсі, але мені потрібно відкриватися у відділенні, депо під рахунок, думаєте, не зможе мене нає@@@@?
хз.
я через ИБ открыл.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 23:44

  melkh написав:
  flysoulfly написав:
  melkh написав:щось вона мені ляпнула, що по лояльності вже не наливають 1% після створення нового депо, хтось перевіряв?

:shock: сегодня +1% добавлялось

значить менеджер була не в курсі, але мені потрібно відкриватися у відділенні, депо під рахунок, думаєте, не зможе мене нає@@@@?


тут є нюанс з тим +1%..для цього необхідне виконання наступної умови:
П
люс 1 % річних до процентної ставки (що діє в АТ "БАНК АЛЬЯНС" на дату розміщення вкладу), в рамках розміщення коштів в національній валюті на вклад "КАПІТАЛЬНИЙ", "ОЩАДНИЙ+" або "ОЩАДНИЙ" для фізичних осіб за умови повторного розміщення вкладу (депозиту), на суму, що є не меншою, ніж сума вкладу (депозиту), що закінчився, протягом 30 календарних днів після закінчення строку дії вкладу (депозиту), або вклад (депозит) автоматично пролонгований. При повторному розміщенні вкладу в іншій валюті сума нового вкладу має бути не меншою в гривневому еквіваленті за курсом НБУ на день повторного розміщення.
YaVI
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 07:40

YaVI тут ясно, положил 5 т. грн, закончился срок, до 30 дней открываю новый на 10 т. грн на "Ощадный", только через отделение.
melkh
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 09:35

  melkh написав:YaVI тут ясно, положил 5 т. грн, закончился срок, до 30 дней открываю новый на 10 т. грн на "Ощадный", только через отделение.

Если вы клиент банки, то открыть депо с +1% можно и в ИБ.
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 09:48

  Amethyst написав:
  melkh написав:YaVI тут ясно, положил 5 т. грн, закончился срок, до 30 дней открываю новый на 10 т. грн на "Ощадный", только через отделение.

Если вы клиент банки, то открыть депо с +1% можно и в ИБ.

якщо пімпа Автологнація включена - банк же ж сам додасть +1?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 09:50

  greenozon написав:
  Amethyst написав:
  melkh написав:YaVI тут ясно, положил 5 т. грн, закончился срок, до 30 дней открываю новый на 10 т. грн на "Ощадный", только через отделение.

Если вы клиент банки, то открыть депо с +1% можно и в ИБ.

якщо пімпа Автологнація включена - банк же ж сам додасть +1?

Повинен!
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 10:21

Re: Банк Альянс

Вітаю, чи можу я переказати гроші на картку банку іншої країни?
Okyl
 
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