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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 11 сер, 2022 21:59
Amethyst написав: flysoulfly написав:
т.е и ранее открытый депо пополнять в субботу-воскресенье тоже без смысла?
не кошерно
Такие пополняшки будут обработаны в Пн, а %% начнут начисляться со Вт
а если 1)
в субботу зайдет на Скарбнычку - то на ней тоже 8,5% не начислят за воскресенье и понедельник ? 2)
а аналогично - при пролонгации в субботу Антистресса ?
Востаннє редагувалось flysoulfly
в П'ят 12 сер, 2022 07:30, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 11 сер, 2022 22:41
melkh написав: flysoulfly написав:
melkh написав:
щось вона мені ляпнула, що по лояльності вже не наливають 1% після створення нового депо, хтось перевіряв?
сегодня +1% добавлялось
значить менеджер була не в курсі, але мені потрібно відкриватися у відділенні, депо під рахунок, думаєте, не зможе мене нає@@@@?
хз.
я через ИБ открыл.
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Додано: Чет 11 сер, 2022 23:44
melkh написав: flysoulfly написав:
melkh написав:
щось вона мені ляпнула, що по лояльності вже не наливають 1% після створення нового депо, хтось перевіряв?
сегодня +1% добавлялось
значить менеджер була не в курсі, але мені потрібно відкриватися у відділенні, депо під рахунок, думаєте, не зможе мене нає@@@@?
тут є нюанс з тим +1%..для цього необхідне виконання наступної умови:
П
люс 1 % річних до процентної ставки (що діє в АТ "БАНК АЛЬЯНС" на дату розміщення вкладу), в рамках розміщення коштів в національній валюті на вклад "КАПІТАЛЬНИЙ", "ОЩАДНИЙ+" або "ОЩАДНИЙ" для фізичних осіб за умови повторного розміщення вкладу (депозиту), на суму, що є не меншою, ніж сума вкладу (депозиту), що закінчився, протягом 30 календарних днів після закінчення строку дії вкладу (депозиту), або вклад (депозит) автоматично пролонгований. При повторному розміщенні вкладу в іншій валюті сума нового вкладу має бути не меншою в гривневому еквіваленті за курсом НБУ на день повторного розміщення.
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YaVI
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Додано: П'ят 12 сер, 2022 07:40
YaVI тут ясно, положил 5 т. грн, закончился срок, до 30 дней открываю новый на 10 т. грн на "Ощадный", только через отделение.
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melkh
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Додано: П'ят 12 сер, 2022 09:35
melkh написав:YaVI
тут ясно, положил 5 т. грн, закончился срок, до 30 дней открываю новый на 10 т. грн на "Ощадный", только через отделение.
Если вы клиент банки, то открыть депо с +1% можно и в ИБ.
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Amethyst
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Додано: П'ят 12 сер, 2022 09:48
Amethyst написав: melkh написав:YaVI
тут ясно, положил 5 т. грн, закончился срок, до 30 дней открываю новый на 10 т. грн на "Ощадный", только через отделение.
Если вы клиент банки, то открыть депо с +1% можно и в ИБ.
якщо пімпа Автологнація включена - банк же ж сам додасть +1?
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greenozon
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Додано: П'ят 12 сер, 2022 09:50
greenozon написав: Amethyst написав: melkh написав:YaVI
тут ясно, положил 5 т. грн, закончился срок, до 30 дней открываю новый на 10 т. грн на "Ощадный", только через отделение.
Если вы клиент банки, то открыть депо с +1% можно и в ИБ.
якщо пімпа Автологнація включена - банк же ж сам додасть +1?
Повинен!
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Amethyst
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Додано: П'ят 12 сер, 2022 10:21
Вітаю, чи можу я переказати гроші на картку банку іншої країни?
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Okyl
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