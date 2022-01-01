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Обслуговування в українських
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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 28293031

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Альянс 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 14:23

На якому етапі видно +1?
melkh
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 14:34

  melkh написав:На якому етапі видно +1?

На передостанньому, на цьому етапі тисните ВІДКРИТИ, та отримуєте код для відкриття...
Короче кажучи, спочатку ви бачите ставку, а потім вже даєте згоду на відкриття.
novichok
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  #<1 ... 28293031
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