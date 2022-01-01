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Обслуговування в українських
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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 28293031

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Альянс 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 14:23

На якому етапі видно +1?
melkh
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 14:34

  melkh написав:На якому етапі видно +1?

На передостанньому, на цьому етапі тисните ВІДКРИТИ, та отримуєте код для відкриття...
Короче кажучи, спочатку ви бачите ставку, а потім вже даєте згоду на відкриття.
novichok
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Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 22:17

Занес денег на 3 месяца, отказали в карточном счёте (
Мол, только для депо от полугода
Есть здесь ИБ какой-нибудь вообще?
emeta
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Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 22:53

  emeta написав:Есть здесь ИБ какой-нибудь вообще?

Звичайно ні. У попередньому повідомленні обговорювали, як натиснути на голуба для відкриття депо і де на ньому з'явиться відсоток за лояльність.

P.S. сайту у банку, де могла б бути розміщена така інформація, звичайно ж теж немає.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 23:09

  emeta написав:Занес денег на 3 месяца, отказали в карточном счёте (
Мол, только для депо от полугода
Есть здесь ИБ какой-нибудь вообще?

Вход в ИБ можно получить с помощью реквизитов текущих счетов.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 23:14

Re: Банк Альянс

  emeta написав:отказали в карточном счёте (

пишите жалобу в НБУ
Amethyst
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