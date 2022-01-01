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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 12 сер, 2022 14:23
На якому етапі видно +1?
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melkh
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Додано: П'ят 12 сер, 2022 14:34
melkh написав:
На якому етапі видно +1?
На передостанньому, на цьому етапі тисните ВІДКРИТИ, та отримуєте код для відкриття...
Короче кажучи, спочатку ви бачите ставку, а потім вже даєте згоду на відкриття.
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novichok
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Додано: Чет 18 сер, 2022 22:17
Занес денег на 3 месяца, отказали в карточном счёте (
Мол, только для депо от полугода
Есть здесь ИБ какой-нибудь вообще?
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emeta
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Додано: Чет 18 сер, 2022 22:53
emeta написав:
Есть здесь ИБ какой-нибудь вообще?
Звичайно ні. У попередньому повідомленні обговорювали, як натиснути на голуба для відкриття депо і де на ньому з'явиться відсоток за лояльність.
P.S. сайту у банку, де могла б бути розміщена така інформація, звичайно ж теж немає.
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Додано: Чет 18 сер, 2022 23:09
emeta написав:
Занес денег на 3 месяца, отказали в карточном счёте (
Мол, только для депо от полугода
Есть здесь ИБ какой-нибудь вообще?
Вход в ИБ можно получить с помощью реквизитов текущих счетов.
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Додано: Чет 18 сер, 2022 23:14
emeta написав:
отказали в карточном счёте (
пишите жалобу в НБУ
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