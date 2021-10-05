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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 28293031

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Банк Альянс 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
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5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 14:23

На якому етапі видно +1?
melkh
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 14:34

  melkh написав:На якому етапі видно +1?

На передостанньому, на цьому етапі тисните ВІДКРИТИ, та отримуєте код для відкриття...
Короче кажучи, спочатку ви бачите ставку, а потім вже даєте згоду на відкриття.
novichok
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Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 22:17

Занес денег на 3 месяца, отказали в карточном счёте (
Мол, только для депо от полугода
Есть здесь ИБ какой-нибудь вообще?
emeta
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Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 22:53

  emeta написав:Есть здесь ИБ какой-нибудь вообще?

Звичайно ні. У попередньому повідомленні обговорювали, як натиснути на голуба для відкриття депо і де на ньому з'явиться відсоток за лояльність.

P.S. сайту у банку, де могла б бути розміщена така інформація, звичайно ж теж немає.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 23:09

  emeta написав:Занес денег на 3 месяца, отказали в карточном счёте (
Мол, только для депо от полугода
Есть здесь ИБ какой-нибудь вообще?

Вход в ИБ можно получить с помощью реквизитов текущих счетов.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 23:14

Re: Банк Альянс

  emeta написав:отказали в карточном счёте (

пишите жалобу в НБУ
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 22 сер, 2022 13:48

Вопрос к знающим: Тариф персональ: какой суточный (месячный) лимит на П2П, на сайте не нашел. СПС.
melkh
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Повідомлення Додано: Пон 22 сер, 2022 15:37

  melkh написав:Вопрос к знающим: Тариф персональ: какой суточный (месячный) лимит на П2П, на сайте не нашел. СПС.

200т чужим сервісом (2х100т) виводив спокійно. Тільки теба підняти ліміти в ИБ, або додатку.
novichok
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Повідомлення Додано: Пон 22 сер, 2022 19:20

  greenozon написав:
  Amethyst написав:
  melkh написав:YaVI тут ясно, положил 5 т. грн, закончился срок, до 30 дней открываю новый на 10 т. грн на "Ощадный", только через отделение.

Если вы клиент банки, то открыть депо с +1% можно и в ИБ.

якщо пімпа Автологнація включена - банк же ж сам додасть +1?

Додасть. Перевірено.
nord
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 07:19

Re: Банк Альянс

Консультанты очень хорошо объясняют услуги, хорошие условия в интернет банкинге, прозрачные условия, все на высшем уровне. Давно пользуюсь картой, проблем не возникало.
pirojok
 
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