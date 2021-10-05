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Обслуговування в українських
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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 29303132

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Альянс 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 11:05

Re: Банк Альянс

Добрый день
Программа лояльности такая же? Чтобы получить +1%? Думаю открыть еще один депо.
Открывать антистресс опять нужно для добавления лояльности? Или хватит одного антистресса?, но я уже под него открывал первое депо
Алексей77
 
Повідомлень: 1846
З нами з: 04.12.09
Подякував: 25 раз.
Подякували: 35 раз.
 
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  #<1 ... 29303132
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