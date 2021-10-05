Добрый день
Программа лояльности такая же? Чтобы получить +1%? Думаю открыть еще один депо.
Открывать антистресс опять нужно для добавления лояльности? Или хватит одного антистресса?, но я уже под него открывал первое депо
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 25 сер, 2022 11:05
Re: Банк Альянс
Добрый день
Программа лояльности такая же? Чтобы получить +1%? Думаю открыть еще один депо.
Открывать антистресс опять нужно для добавления лояльности? Или хватит одного антистресса?, но я уже под него открывал первое депо
Зараз переглядають цей форум: Lazy, mogicanin1986 і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|