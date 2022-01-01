Добрый день
Программа лояльности такая же? Чтобы получить +1%? Думаю открыть еще один депо.
Открывать антистресс опять нужно для добавления лояльности? Или хватит одного антистресса?, но я уже под него открывал первое депо
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Додано: Чет 25 сер, 2022 11:05
Re: Банк Альянс
Добрый день
Программа лояльности такая же? Чтобы получить +1%? Думаю открыть еще один депо.
Открывать антистресс опять нужно для добавления лояльности? Или хватит одного антистресса?, но я уже под него открывал первое депо
Додано: Чет 25 сер, 2022 14:15
Алексей77 В правилах написано: Плюс 1 % річних до процентної ставки (що діє в АТ "БАНК АЛЬЯНС" на дату розміщення вкладу), в рамках розміщення коштів в національній валюті на вклад "КАПІТАЛЬНИЙ", "ОЩАДНИЙ+" або "ОЩАДНИЙ" для фізичних осіб за умови повторного розміщення вкладу (депозиту), на суму, що є не меншою, ніж сума вкладу (депозиту), що закінчився, протягом 30 календарних днів після закінчення строку дії вкладу (депозиту), або вклад (депозит) автоматично пролонгований. При повторному розміщенні вкладу в іншій валюті сума нового вкладу має бути не меншою в гривневому еквіваленті за курсом НБУ на день повторного розміщення.
Плюс 0,5 % річних до процентної ставки (що діє в АТ "БАНК АЛЬЯНС" на дату розміщення вкладу), в рамках розміщення коштів в іноземній валюті (дол. США та євро) на вклад "КАПІТАЛЬНИЙ", "ОЩАДНИЙ+" або "ОЩАДНИЙ" для фізичних осіб за умови повторного розміщення вкладу (депозиту) на суму, що є не меншою, ніж сума вкладу (депозиту), що закінчився, протягом 30 календарних днів після закінчення строку дії вкладу (депозиту), або вклад (депозит) автоматично пролонгований. При повторному розміщенні вкладу в іншій валюті сума нового вкладу має бути не меншою в гривневому еквіваленті за курсом НБУ на день повторного розміщення.
Не додається до бонусної програми для власників основних платіжних карток (MC World Elite Contactless), яка діє в рамках вкладів "КАПІТАЛЬНИЙ", "ОЩАДНИЙ+" або "ОЩАДНИЙ" для фізичних осіб. Не розповсюджується на депозитні договори, які залучені через партнерські програми (договори про співробітництво).
Додано: Чет 25 сер, 2022 14:19
Тобто іншими словами таке: потрібно, щоб попередній закінчився і новий, або продовжився, то до такого додадуть +1, або ж відкривати новий, але сума повинна бути =,або більше за попередній, якщо на цей момент є відкритий і ви ще один хочете відкрити, то до такого НЕ додадуть +1.
Додано: Чет 25 сер, 2022 14:44
А якщо от, наприклад, вчора закінчився депозит на 5К, то сьогодні я можу відкрити ТРИ депо з +1% на різні строки і кожен по 5К?
Додано: Чет 25 сер, 2022 15:26
Amethyst ні, так не буде, закінчився сьогодні, завтра відкривайте наступний (можна протягом 30 днів) на 15 к, то тоді буде +1,якщо ж на 5 к - то буде +1 до основної ставки,знову відкриваєте на 5 к - стандартна ставка і т.д.
Додано: Чет 25 сер, 2022 15:27
Агааа, тоді треба ТРИ закінчити і тоді ТРИ нових мона відкривати з +1%
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