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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Банк Альянс 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
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2- Погане. Некомпетентне.
0
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
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0
4- Добре. Як і повинно бути.
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Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 11:05

Re: Банк Альянс

Добрый день
Программа лояльности такая же? Чтобы получить +1%? Думаю открыть еще один депо.
Открывать антистресс опять нужно для добавления лояльности? Или хватит одного антистресса?, но я уже под него открывал первое депо
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 14:15

Алексей77 В правилах написано: Плюс 1 % річних до процентної ставки (що діє в АТ "БАНК АЛЬЯНС" на дату розміщення вкладу), в рамках розміщення коштів в національній валюті на вклад "КАПІТАЛЬНИЙ", "ОЩАДНИЙ+" або "ОЩАДНИЙ" для фізичних осіб за умови повторного розміщення вкладу (депозиту), на суму, що є не меншою, ніж сума вкладу (депозиту), що закінчився, протягом 30 календарних днів після закінчення строку дії вкладу (депозиту), або вклад (депозит) автоматично пролонгований. При повторному розміщенні вкладу в іншій валюті сума нового вкладу має бути не меншою в гривневому еквіваленті за курсом НБУ на день повторного розміщення.

Плюс 0,5 % річних до процентної ставки (що діє в АТ "БАНК АЛЬЯНС" на дату розміщення вкладу), в рамках розміщення коштів в іноземній валюті (дол. США та євро) на вклад "КАПІТАЛЬНИЙ", "ОЩАДНИЙ+" або "ОЩАДНИЙ" для фізичних осіб за умови повторного розміщення вкладу (депозиту) на суму, що є не меншою, ніж сума вкладу (депозиту), що закінчився, протягом 30 календарних днів після закінчення строку дії вкладу (депозиту), або вклад (депозит) автоматично пролонгований. При повторному розміщенні вкладу в іншій валюті сума нового вкладу має бути не меншою в гривневому еквіваленті за курсом НБУ на день повторного розміщення.

Не додається до бонусної програми для власників основних платіжних карток (MC World Elite Contactless), яка діє в рамках вкладів "КАПІТАЛЬНИЙ", "ОЩАДНИЙ+" або "ОЩАДНИЙ" для фізичних осіб. Не розповсюджується на депозитні договори, які залучені через партнерські програми (договори про співробітництво).
melkh
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 14:19

Тобто іншими словами таке: потрібно, щоб попередній закінчився і новий, або продовжився, то до такого додадуть +1, або ж відкривати новий, але сума повинна бути =,або більше за попередній, якщо на цей момент є відкритий і ви ще один хочете відкрити, то до такого НЕ додадуть +1.
melkh
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 14:44

  melkh написав:Тобто іншими словами таке: потрібно, щоб попередній закінчився і новий, або продовжився, то до такого додадуть +1, або ж відкривати новий, але сума повинна бути =,або більше за попередній, якщо на цей момент є відкритий і ви ще один хочете відкрити, то до такого НЕ додадуть +1.

А якщо от, наприклад, вчора закінчився депозит на 5К, то сьогодні я можу відкрити ТРИ депо з +1% на різні строки і кожен по 5К?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 15:26

Amethyst ні, так не буде, закінчився сьогодні, завтра відкривайте наступний (можна протягом 30 днів) на 15 к, то тоді буде +1,якщо ж на 5 к - то буде +1 до основної ставки,знову відкриваєте на 5 к - стандартна ставка і т.д.
melkh
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 15:27

  melkh написав:Amethyst ні, так не буде, закінчився сьогодні, завтра відкривайте наступний (можна протягом 30 днів) на 15 к, то тоді буде +1,якщо ж на 5 к - то буде +1 до основної ставки,знову відкриваєте на 5 к - стандартна ставка і т.д.

Агааа, тоді треба ТРИ закінчити і тоді ТРИ нових мона відкривати з +1%
Amethyst
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