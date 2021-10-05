RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Альянс

Банк Альянс
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 30313233>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Альянс 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 11:05

Re: Банк Альянс

Добрый день
Программа лояльности такая же? Чтобы получить +1%? Думаю открыть еще один депо.
Открывать антистресс опять нужно для добавления лояльности? Или хватит одного антистресса?, но я уже под него открывал первое депо
Алексей77
 
Повідомлень: 1846
З нами з: 04.12.09
Подякував: 25 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 14:15

Алексей77 В правилах написано: Плюс 1 % річних до процентної ставки (що діє в АТ "БАНК АЛЬЯНС" на дату розміщення вкладу), в рамках розміщення коштів в національній валюті на вклад "КАПІТАЛЬНИЙ", "ОЩАДНИЙ+" або "ОЩАДНИЙ" для фізичних осіб за умови повторного розміщення вкладу (депозиту), на суму, що є не меншою, ніж сума вкладу (депозиту), що закінчився, протягом 30 календарних днів після закінчення строку дії вкладу (депозиту), або вклад (депозит) автоматично пролонгований. При повторному розміщенні вкладу в іншій валюті сума нового вкладу має бути не меншою в гривневому еквіваленті за курсом НБУ на день повторного розміщення.

Плюс 0,5 % річних до процентної ставки (що діє в АТ "БАНК АЛЬЯНС" на дату розміщення вкладу), в рамках розміщення коштів в іноземній валюті (дол. США та євро) на вклад "КАПІТАЛЬНИЙ", "ОЩАДНИЙ+" або "ОЩАДНИЙ" для фізичних осіб за умови повторного розміщення вкладу (депозиту) на суму, що є не меншою, ніж сума вкладу (депозиту), що закінчився, протягом 30 календарних днів після закінчення строку дії вкладу (депозиту), або вклад (депозит) автоматично пролонгований. При повторному розміщенні вкладу в іншій валюті сума нового вкладу має бути не меншою в гривневому еквіваленті за курсом НБУ на день повторного розміщення.

Не додається до бонусної програми для власників основних платіжних карток (MC World Elite Contactless), яка діє в рамках вкладів "КАПІТАЛЬНИЙ", "ОЩАДНИЙ+" або "ОЩАДНИЙ" для фізичних осіб. Не розповсюджується на депозитні договори, які залучені через партнерські програми (договори про співробітництво).
melkh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 740
З нами з: 14.07.10
Подякував: 7 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 14:19

Тобто іншими словами таке: потрібно, щоб попередній закінчився і новий, або продовжився, то до такого додадуть +1, або ж відкривати новий, але сума повинна бути =,або більше за попередній, якщо на цей момент є відкритий і ви ще один хочете відкрити, то до такого НЕ додадуть +1.
melkh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 740
З нами з: 14.07.10
Подякував: 7 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 14:44

  melkh написав:Тобто іншими словами таке: потрібно, щоб попередній закінчився і новий, або продовжився, то до такого додадуть +1, або ж відкривати новий, але сума повинна бути =,або більше за попередній, якщо на цей момент є відкритий і ви ще один хочете відкрити, то до такого НЕ додадуть +1.

А якщо от, наприклад, вчора закінчився депозит на 5К, то сьогодні я можу відкрити ТРИ депо з +1% на різні строки і кожен по 5К?
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3003
З нами з: 05.05.21
Подякував: 185 раз.
Подякували: 553 раз.
 
Профіль
1
7
Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 15:26

Amethyst ні, так не буде, закінчився сьогодні, завтра відкривайте наступний (можна протягом 30 днів) на 15 к, то тоді буде +1,якщо ж на 5 к - то буде +1 до основної ставки,знову відкриваєте на 5 к - стандартна ставка і т.д.
melkh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 740
З нами з: 14.07.10
Подякував: 7 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 15:27

  melkh написав:Amethyst ні, так не буде, закінчився сьогодні, завтра відкривайте наступний (можна протягом 30 днів) на 15 к, то тоді буде +1,якщо ж на 5 к - то буде +1 до основної ставки,знову відкриваєте на 5 к - стандартна ставка і т.д.

Агааа, тоді треба ТРИ закінчити і тоді ТРИ нових мона відкривати з +1%
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3003
З нами з: 05.05.21
Подякував: 185 раз.
Подякували: 553 раз.
 
Профіль
1
7
Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 18:24

  Amethyst написав:
  melkh написав:Amethyst ні, так не буде, закінчився сьогодні, завтра відкривайте наступний (можна протягом 30 днів) на 15 к, то тоді буде +1,якщо ж на 5 к - то буде +1 до основної ставки,знову відкриваєте на 5 к - стандартна ставка і т.д.

Агааа, тоді треба ТРИ закінчити і тоді ТРИ нових мона відкривати з +1%

Таких умов ще пошукати...
nord
 
Повідомлень: 81
З нами з: 25.07.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 28 сер, 2022 20:20

  Amethyst написав:
  melkh написав:Amethyst ні, так не буде, закінчився сьогодні, завтра відкривайте наступний (можна протягом 30 днів) на 15 к, то тоді буде +1,якщо ж на 5 к - то буде +1 до основної ставки,знову відкриваєте на 5 к - стандартна ставка і т.д.

Агааа, тоді треба ТРИ закінчити і тоді ТРИ нових мона відкривати з +1%

А в чем выгода открыть три депозита по 5к с +1% по сравнению с одним депозитом на 15к с +1%? Вроде бы же нет ограничения на максимальную сумму одного депозита. А если есть, то вряд ли измеряется не в миллионах. Или имеется в виду возможность открыть более одного депозита с +1% не одновременно, а в принципе?
candidat
 
Повідомлень: 1055
З нами з: 30.09.15
Подякував: 5 раз.
Подякували: 47 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 28 сер, 2022 20:56

  candidat написав:
  Amethyst написав:
  melkh написав:Amethyst ні, так не буде, закінчився сьогодні, завтра відкривайте наступний (можна протягом 30 днів) на 15 к, то тоді буде +1,якщо ж на 5 к - то буде +1 до основної ставки,знову відкриваєте на 5 к - стандартна ставка і т.д.

Агааа, тоді треба ТРИ закінчити і тоді ТРИ нових мона відкривати з +1%

А в чем выгода открыть три депозита по 5к с +1% по сравнению с одним депозитом на 15к с +1%? Вроде бы же нет ограничения на максимальную сумму одного депозита. А если есть, то вряд ли измеряется не в миллионах. Или имеется в виду возможность открыть более одного депозита с +1% не одновременно, а в принципе?

Например, открыть(застолбить) три депо на РАЗНЫЕ сроки или учесть возможность дальнейшей пролонгации не всех депо (т.е. не сразу всей суммы в 15К).
Я вааще любитель все дробить, если это можно сделать без ущерба для результата :wink:
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3003
З нами з: 05.05.21
Подякував: 185 раз.
Подякували: 553 раз.
 
Профіль
1
7
Повідомлення Додано: Нед 28 сер, 2022 21:20

  Amethyst написав:
  candidat написав:А в чем выгода открыть три депозита по 5к с +1% по сравнению с одним депозитом на 15к с +1%? Вроде бы же нет ограничения на максимальную сумму одного депозита. А если есть, то вряд ли измеряется не в миллионах. Или имеется в виду возможность открыть более одного депозита с +1% не одновременно, а в принципе?

Например, открыть(застолбить) три депо на РАЗНЫЕ сроки или учесть возможность дальнейшей пролонгации не всех депо (т.е. не сразу всей суммы в 15К).
Я вааще любитель все дробить, если это можно сделать без ущерба для результата :wink:

Так это же невозможно предугадать. Например, открываете вы два депозита на год и два условно под 15%. А через год ставки по всем банкам становятся не больше 10%. Могли бы два года получать 15%, если бы вложили все на два года. И наоборот, если ставки через год станут 20%. Тогда лучше было бы вложить всё на год. Это у вас такой способ хеджирования?
candidat
 
Повідомлень: 1055
З нами з: 30.09.15
Подякував: 5 раз.
Подякували: 47 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 30313233>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Ідея Банк 1 ... 30, 31, 32
malinin007 » Нед 02 січ, 2022 11:01
319 244653
Переглянути останнє повідомлення
Нед 28 сер, 2022 21:26
swan forever
Райффайзен Банк 1 ... 35, 36, 37
Citizen_D » Нед 02 січ, 2022 10:24
365 459248
Переглянути останнє повідомлення
Нед 28 сер, 2022 21:15
flysoulfly
Банк Власний Рахунок 1 ... 64, 65, 66
Ірина_ » Вів 05 жов, 2021 12:29
658 537576
Переглянути останнє повідомлення
Нед 28 сер, 2022 19:53
cohan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Альянс (322)
28.08.2022 22:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.