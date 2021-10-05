Додано: Чет 25 сер, 2022 14:15

Алексей77 В правилах написано: Плюс 1 % річних до процентної ставки (що діє в АТ "БАНК АЛЬЯНС" на дату розміщення вкладу), в рамках розміщення коштів в національній валюті на вклад "КАПІТАЛЬНИЙ", "ОЩАДНИЙ+" або "ОЩАДНИЙ" для фізичних осіб за умови повторного розміщення вкладу (депозиту), на суму, що є не меншою, ніж сума вкладу (депозиту), що закінчився, протягом 30 календарних днів після закінчення строку дії вкладу (депозиту), або вклад (депозит) автоматично пролонгований. При повторному розміщенні вкладу в іншій валюті сума нового вкладу має бути не меншою в гривневому еквіваленті за курсом НБУ на день повторного розміщення.



Плюс 0,5 % річних до процентної ставки (що діє в АТ "БАНК АЛЬЯНС" на дату розміщення вкладу), в рамках розміщення коштів в іноземній валюті (дол. США та євро) на вклад "КАПІТАЛЬНИЙ", "ОЩАДНИЙ+" або "ОЩАДНИЙ" для фізичних осіб за умови повторного розміщення вкладу (депозиту) на суму, що є не меншою, ніж сума вкладу (депозиту), що закінчився, протягом 30 календарних днів після закінчення строку дії вкладу (депозиту), або вклад (депозит) автоматично пролонгований. При повторному розміщенні вкладу в іншій валюті сума нового вкладу має бути не меншою в гривневому еквіваленті за курсом НБУ на день повторного розміщення.



Не додається до бонусної програми для власників основних платіжних карток (MC World Elite Contactless), яка діє в рамках вкладів "КАПІТАЛЬНИЙ", "ОЩАДНИЙ+" або "ОЩАДНИЙ" для фізичних осіб. Не розповсюджується на депозитні договори, які залучені через партнерські програми (договори про співробітництво).