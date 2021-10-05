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Обслуговування в українських
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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 30313233

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Банк Альянс 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Нед 28 сер, 2022 21:23

  Amethyst написав:Я вааще любитель все дробить, если это можно сделать без ущерба для результата :wink:

Вспомнился случай, о котором мне рассказывали в Фидо: пришел клиент вместе с мамой и открыл по 80 депозитов каждому (160 депозитов по 2 тысячи). Это были не вы? ;)
candidat
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 сер, 2022 21:35

  candidat написав:
  Amethyst написав:Я вааще любитель все дробить, если это можно сделать без ущерба для результата :wink:

Вспомнился случай, о котором мне рассказывали в Фидо: пришел клиент вместе с мамой и открыли по 80 депозитов каждому (160 депозитов по 2 тысячи). Это были не вы? ;)

Я любитель онлайн.
У меня у Фидота было депозитов 20, там же можно было через р2р открывать от 10К без комисс.
Я даж побывал в штрафроте 431й шоли :mrgreen:

А лыжи -- эт када несколько депо открываются/столбятся с перекрытием по сроку др. др. (даже в разных банках), оч. часто позволяют нивелировать скачки по ставкам и вовремя перепрыгнуть в альтернативную валюту или др. банк. И гадать там не нуна, а просто столбить где можно, даж под попополняху на 200-300%
Щас вот лыжный слалом интересен у двух акробатов: иЗи и Спорт :wink:
А здесь я балуюсь Анти и 3х-мес, открываемые каждый мес.
Amethyst
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Повідомлень: 3003
З нами з: 05.05.21
Подякував: 185 раз.
Подякували: 553 раз.
 
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  #<1 ... 30313233
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