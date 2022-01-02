Вспомнился случай, о котором мне рассказывали в Фидо: пришел клиент вместе с мамой и открыл по 80 депозитов каждому (160 депозитов по 2 тысячи). Это были не вы?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 28 сер, 2022 21:23
Додано: Нед 28 сер, 2022 21:35
Я любитель онлайн.
У меня у Фидота было депозитов 20, там же можно было через р2р открывать от 10К без комисс.
Я даж побывал в штрафроте 431й шоли
А лыжи -- эт када несколько депо открываются/столбятся с перекрытием по сроку др. др. (даже в разных банках), оч. часто позволяют нивелировать скачки по ставкам и вовремя перепрыгнуть в альтернативную валюту или др. банк. И гадать там не нуна, а просто столбить где можно, даж под попополняху на 200-300%
Щас вот лыжный слалом интересен у двух акробатов: иЗи и Спорт
А здесь я балуюсь Анти и 3х-мес, открываемые каждый мес.
Додано: Пон 29 сер, 2022 00:09
был тут на форуме персонаж лет 10 назад, не помню ник (кагбэ Плюшкин...? ), но у него смайлами стаи собачек были во всех постах обязательно... Вроде именно похожие ситуации из своей жизни рассказывал.
Додано: Пон 29 сер, 2022 01:55
Да, не те теперь депозиты с пополнением. Помнится, раньше пополнение было весь срок без снижения ставки и без всяких условий. А сейчас или пополнение только пару месяцев, или ставка ниже чуть ли не на 3%. А с этими 200-300% вообще не знаю, как обходиться. Допустим, есть 200 тысяч для депозита. Банк А предлагает 20% на полгода, а банк Б предлагает 17% на год с пополнением, но не более 300%. Вложить 150 в А и 50 в Б, будет жаба давить, что 50 лежат на 3% меньше. А открывать в Б на 1 тысячу как-то совсем мало смысла.
Додано: Пон 29 сер, 2022 02:08
Если лет 10, то малость многовато. Фидо расщедрился на ставки в 2015-м. Хотя, может, это был другой банк
|