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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 30313233

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Банк Альянс 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
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0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Нед 28 сер, 2022 21:23

  Amethyst написав:Я вааще любитель все дробить, если это можно сделать без ущерба для результата :wink:

Вспомнился случай, о котором мне рассказывали в Фидо: пришел клиент вместе с мамой и открыл по 80 депозитов каждому (160 депозитов по 2 тысячи). Это были не вы? ;)
candidat
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 сер, 2022 21:35

  candidat написав:
  Amethyst написав:Я вааще любитель все дробить, если это можно сделать без ущерба для результата :wink:

Вспомнился случай, о котором мне рассказывали в Фидо: пришел клиент вместе с мамой и открыли по 80 депозитов каждому (160 депозитов по 2 тысячи). Это были не вы? ;)

Я любитель онлайн.
У меня у Фидота было депозитов 20, там же можно было через р2р открывать от 10К без комисс.
Я даж побывал в штрафроте 431й шоли :mrgreen:

А лыжи -- эт када несколько депо открываются/столбятся с перекрытием по сроку др. др. (даже в разных банках), оч. часто позволяют нивелировать скачки по ставкам и вовремя перепрыгнуть в альтернативную валюту или др. банк. И гадать там не нуна, а просто столбить где можно, даж под попополняху на 200-300%
Щас вот лыжный слалом интересен у двух акробатов: иЗи и Спорт :wink:
А здесь я балуюсь Анти и 3х-мес, открываемые каждый мес.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 00:09

  candidat написав:Вспомнился случай, о котором мне рассказывали в Фидо: пришел клиент вместе с мамой и открыл по 80 депозитов каждому (160 депозитов по 2 тысячи). Это были не вы? ;)
:D
был тут на форуме персонаж лет 10 назад, не помню ник (кагбэ Плюшкин...? ), но у него смайлами стаи собачек были во всех постах обязательно... Вроде именно похожие ситуации из своей жизни рассказывал.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 01:55

  Amethyst написав:
  candidat написав:
  Amethyst написав:Я вааще любитель все дробить, если это можно сделать без ущерба для результата :wink:

Вспомнился случай, о котором мне рассказывали в Фидо: пришел клиент вместе с мамой и открыли по 80 депозитов каждому (160 депозитов по 2 тысячи). Это были не вы? ;)

Я любитель онлайн.
У меня у Фидота было депозитов 20, там же можно было через р2р открывать от 10К без комисс.
Я даж побывал в штрафроте 431й шоли :mrgreen:

А лыжи -- эт када несколько депо открываются/столбятся с перекрытием по сроку др. др. (даже в разных банках), оч. часто позволяют нивелировать скачки по ставкам и вовремя перепрыгнуть в альтернативную валюту или др. банк. И гадать там не нуна, а просто столбить где можно, даж под попополняху на 200-300%
Щас вот лыжный слалом интересен у двух акробатов: иЗи и Спорт :wink:
А здесь я балуюсь Анти и 3х-мес, открываемые каждый мес.

Да, не те теперь депозиты с пополнением. Помнится, раньше пополнение было весь срок без снижения ставки и без всяких условий. А сейчас или пополнение только пару месяцев, или ставка ниже чуть ли не на 3%. А с этими 200-300% вообще не знаю, как обходиться. Допустим, есть 200 тысяч для депозита. Банк А предлагает 20% на полгода, а банк Б предлагает 17% на год с пополнением, но не более 300%. Вложить 150 в А и 50 в Б, будет жаба давить, что 50 лежат на 3% меньше. А открывать в Б на 1 тысячу как-то совсем мало смысла.
candidat
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 02:08

  flysoulfly написав:
  candidat написав:Вспомнился случай, о котором мне рассказывали в Фидо: пришел клиент вместе с мамой и открыл по 80 депозитов каждому (160 депозитов по 2 тысячи). Это были не вы? ;)
:D
был тут на форуме персонаж лет 10 назад, не помню ник (кагбэ Плюшкин...? ), но у него смайлами стаи собачек были во всех постах обязательно... Вроде именно похожие ситуации из своей жизни рассказывал.

Если лет 10, то малость многовато. Фидо расщедрился на ставки в 2015-м. Хотя, может, это был другой банк :)
candidat
 
Повідомлень: 1057
З нами з: 30.09.15
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  #<1 ... 30313233
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