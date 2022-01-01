Додано: Пон 29 сер, 2022 01:55

Amethyst написав: candidat написав: Amethyst написав: Я вааще любитель все дробить, если это можно сделать без ущерба для результата Я вааще любитель все дробить, если это можно сделать без ущерба для результата

Вспомнился случай, о котором мне рассказывали в Фидо: пришел клиент вместе с мамой и открыли по 80 депозитов каждому (160 депозитов по 2 тысячи). Это были не вы? Вспомнился случай, о котором мне рассказывали в Фидо: пришел клиент вместе с мамой и открыли по 80 депозитов каждому (160 депозитов по 2 тысячи). Это были не вы?

Я любитель онлайн.

У меня у Фидота было депозитов 20, там же можно было через р2р открывать от 10К без комисс.

Я даж побывал в штрафроте 431й шоли



А лыжи -- эт када несколько депо открываются/столбятся с перекрытием по сроку др. др. (даже в разных банках), оч. часто позволяют нивелировать скачки по ставкам и вовремя перепрыгнуть в альтернативную валюту или др. банк. И гадать там не нуна, а просто столбить где можно, даж под попополняху на 200-300%

Щас вот лыжный слалом интересен у двух акробатов: иЗи и Спорт

А здесь я балуюсь Анти и 3х-мес, открываемые каждый мес. Я любитель онлайн.У меня у Фидота было депозитов 20, там же можно было через р2р открывать от 10К без комисс.Я даж побывал в штрафроте 431й шолиА лыжи -- эт када несколько депо открываются/столбятся с перекрытием по сроку др. др. (даже в разных банках), оч. часто позволяют нивелировать скачки по ставкам и вовремя перепрыгнуть в альтернативную валюту или др. банк. И гадать там не нуна, а просто столбить где можно, даж под попополняху на 200-300%Щас вот лыжный слалом интересен у двух акробатов: иЗи и СпортА здесь я балуюсь Анти и 3х-мес, открываемые каждый мес.

Да, не те теперь депозиты с пополнением. Помнится, раньше пополнение было весь срок без снижения ставки и без всяких условий. А сейчас или пополнение только пару месяцев, или ставка ниже чуть ли не на 3%. А с этими 200-300% вообще не знаю, как обходиться. Допустим, есть 200 тысяч для депозита. Банк А предлагает 20% на полгода, а банк Б предлагает 17% на год с пополнением, но не более 300%. Вложить 150 в А и 50 в Б, будет жаба давить, что 50 лежат на 3% меньше. А открывать в Б на 1 тысячу как-то совсем мало смысла.