RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Альянс

Банк Альянс
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 31323334

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Альянс 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 13:34

Не смог переразместитЬся на депо в апликухе :(
После ввода ОТП на подтверждения сразу приходит аннулирование договора.
Вывел все остатки манисендом.
Чоо, мож регулятор вже керуєть?!! :mrgreen:
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3109
З нами з: 05.05.21
Подякував: 195 раз.
Подякували: 577 раз.
 
Профіль
1
7
Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 13:37

Re: Банк Альянс

Аналогичная проблема. Написал в поддержку еще утром. Ответили, что будут смотреть.
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3612
З нами з: 31.07.19
Подякував: 105 раз.
Подякували: 510 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 14:31

  Amethyst написав:Чоо, мож регулятор вже керуєть?!! :mrgreen:

Навряд. Боти ж ще постять. Чи вони в кредит?
klug
 
Повідомлень: 7492
З нами з: 18.08.14
Подякував: 316 раз.
Подякували: 1057 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 14:35

  klug написав:
  Amethyst написав:Чоо, мож регулятор вже керуєть?!! :mrgreen:

Навряд. Боти ж ще постять. Чи вони в кредит?

Там платня з особистого фонду предправління
А от смузістов мабуть вже розігнали :mrgreen:
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3109
З нами з: 05.05.21
Подякував: 195 раз.
Подякували: 577 раз.
 
Профіль
1
7
  #<1 ... 31323334
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: root і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 457, 458, 459
WachtAmRhein » Суб 01 січ, 2022 00:45
4589 1941105
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 вер, 2022 14:20
cohan
ПроКредит Банк 1 ... 11, 12, 13
harry_ » Чет 27 січ, 2022 20:56
122 93871
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 вер, 2022 14:13
cohan
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 241, 242, 243
Vorlon » Суб 01 січ, 2022 08:20
2420 1389536
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 вер, 2022 12:32
Ltava

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Альянс (334)
19.09.2022 15:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.