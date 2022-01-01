Не смог переразместитЬся на депо в апликухе
После ввода ОТП на подтверждения сразу приходит аннулирование договора.
Вывел все остатки манисендом.
Чоо, мож регулятор вже керуєть?!!
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Додано: Пон 19 вер, 2022 13:34
Не смог переразместитЬся на депо в апликухе
После ввода ОТП на подтверждения сразу приходит аннулирование договора.
Вывел все остатки манисендом.
Чоо, мож регулятор вже керуєть?!!
Додано: Пон 19 вер, 2022 13:37
Re: Банк Альянс
Аналогичная проблема. Написал в поддержку еще утром. Ответили, что будут смотреть.
Додано: Пон 19 вер, 2022 14:31
Додано: Пон 19 вер, 2022 14:35
Додано: Пон 19 вер, 2022 17:05
Re: Банк Альянс
Додано: Пон 19 вер, 2022 17:09
Ну даа, в вайбер настучали в 17:45, хотя открывать текущим днем нуна до 17:00. Но я таки сам проверил в 16:45. А таак да -- орлы.
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