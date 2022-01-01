RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Альянс

Банк Альянс
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 31323334

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Альянс 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 13:34

Не смог переразместитЬся на депо в апликухе :(
После ввода ОТП на подтверждения сразу приходит аннулирование договора.
Вывел все остатки манисендом.
Чоо, мож регулятор вже керуєть?!! :mrgreen:
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3113
З нами з: 05.05.21
Подякував: 196 раз.
Подякували: 577 раз.
 
Профіль
1
7
Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 13:37

Re: Банк Альянс

Аналогичная проблема. Написал в поддержку еще утром. Ответили, что будут смотреть.
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3613
З нами з: 31.07.19
Подякував: 105 раз.
Подякували: 510 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 14:31

  Amethyst написав:Чоо, мож регулятор вже керуєть?!! :mrgreen:

Навряд. Боти ж ще постять. Чи вони в кредит?
klug
 
Повідомлень: 7497
З нами з: 18.08.14
Подякував: 316 раз.
Подякували: 1058 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 14:35

  klug написав:
  Amethyst написав:Чоо, мож регулятор вже керуєть?!! :mrgreen:

Навряд. Боти ж ще постять. Чи вони в кредит?

Там платня з особистого фонду предправління
А от смузістов мабуть вже розігнали :mrgreen:

АП. Під кінець дня таки перевідкрився. А сапорт тупить. Гадьониши.
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3113
З нами з: 05.05.21
Подякував: 196 раз.
Подякували: 577 раз.
 
Профіль
1
7
Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 17:05

Re: Банк Альянс

  Amethyst написав:АП. Під кінець дня таки перевідкрився. А сапорт тупить. Гадьониши.

Мне не так давно перезвонили, сказали, что проблему устранили, можно открывать.
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3613
З нами з: 31.07.19
Подякував: 105 раз.
Подякували: 510 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 17:09

  ingtrans написав:
  Amethyst написав:АП. Під кінець дня таки перевідкрився. А сапорт тупить. Гадьониши.

Мне не так давно перезвонили, сказали, что проблему устранили, можно открывать.

Ну даа, в вайбер настучали в 17:45, хотя открывать текущим днем нуна до 17:00. Но я таки сам проверил в 16:45. А таак да -- орлы.
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3113
З нами з: 05.05.21
Подякував: 196 раз.
Подякували: 577 раз.
 
Профіль
1
7
  #<1 ... 31323334
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: lloydbanksua, Lost, root, vitaliy1111 і 8 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 458, 459, 460
WachtAmRhein » Суб 01 січ, 2022 00:45
4592 1943010
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 вер, 2022 18:21
Amethyst
Банк Конкорд 1 ... 13, 14, 15
sens » Суб 08 січ, 2022 17:39
148 135925
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 вер, 2022 18:19
TDK
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 241, 242, 243
Vorlon » Суб 01 січ, 2022 08:20
2422 1391304
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 вер, 2022 16:31
nord

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.