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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 вер, 2022 13:34
Не смог переразместитЬся на депо в апликухе
После ввода ОТП на подтверждения сразу приходит аннулирование договора.
Вывел все остатки манисендом.
Чоо, мож регулятор вже керуєть?!!
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Amethyst
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Додано: Пон 19 вер, 2022 13:37
Аналогичная проблема. Написал в поддержку еще утром. Ответили, что будут смотреть.
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ingtrans
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Додано: Пон 19 вер, 2022 14:31
Amethyst написав:
Чоо, мож регулятор вже керуєть?!!
Навряд. Боти ж ще постять. Чи вони в кредит?
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klug
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Додано: Пон 19 вер, 2022 14:35
klug написав: Amethyst написав:
Чоо, мож регулятор вже керуєть?!!
Навряд. Боти ж ще постять. Чи вони в кредит?
Там платня з особистого фонду предправління
А от смузістов мабуть вже розігнали
АП. Під кінець дня таки перевідкрився. А сапорт тупить. Гадьониши.
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Amethyst
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Додано: Пон 19 вер, 2022 17:05
Amethyst написав:
АП. Під кінець дня таки перевідкрився. А сапорт тупить. Гадьониши.
Мне не так давно перезвонили, сказали, что проблему устранили, можно открывать.
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ingtrans
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Додано: Пон 19 вер, 2022 17:09
ingtrans написав: Amethyst написав:
АП. Під кінець дня таки перевідкрився. А сапорт тупить. Гадьониши.
Мне не так давно перезвонили, сказали, что проблему устранили, можно открывать.
Ну даа, в вайбер настучали в 17:45, хотя открывать текущим днем нуна до 17:00. Но я таки сам проверил в 16:45. А таак да -- орлы.
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Amethyst
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Додано: Чет 22 вер, 2022 21:39
Amethyst Понедельник-четверг до 17.30, пятница до 16.30.
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anikola13
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Додано: Чет 22 вер, 2022 21:45
anikola13 написав:Amethyst
Понедельник-четверг до 17.30, пятница до 16.30.
Эт вы проверили?
А то у меня после 17:00 открытие депо переносит на сл. день
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Amethyst
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Додано: Чет 22 вер, 2022 22:07
Amethyst написав: anikola13 написав:Amethyst
Понедельник-четверг до 17.30, пятница до 16.30.
Эт вы проверили?
А то у меня после 17:00 открытие депо переносит на сл. день
Проверял. Если ничего за последнюю неделю не поменяли.
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anikola13
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