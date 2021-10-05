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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 32333435>

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Банк Альянс 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 13:34

Не смог переразместитЬся на депо в апликухе :(
После ввода ОТП на подтверждения сразу приходит аннулирование договора.
Вывел все остатки манисендом.
Чоо, мож регулятор вже керуєть?!! :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 13:37

Re: Банк Альянс

Аналогичная проблема. Написал в поддержку еще утром. Ответили, что будут смотреть.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 14:31

  Amethyst написав:Чоо, мож регулятор вже керуєть?!! :mrgreen:

Навряд. Боти ж ще постять. Чи вони в кредит?
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 14:35

  klug написав:
  Amethyst написав:Чоо, мож регулятор вже керуєть?!! :mrgreen:

Навряд. Боти ж ще постять. Чи вони в кредит?

Там платня з особистого фонду предправління
А от смузістов мабуть вже розігнали :mrgreen:

АП. Під кінець дня таки перевідкрився. А сапорт тупить. Гадьониши.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 17:05

Re: Банк Альянс

  Amethyst написав:АП. Під кінець дня таки перевідкрився. А сапорт тупить. Гадьониши.

Мне не так давно перезвонили, сказали, что проблему устранили, можно открывать.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 17:09

  ingtrans написав:
  Amethyst написав:АП. Під кінець дня таки перевідкрився. А сапорт тупить. Гадьониши.

Мне не так давно перезвонили, сказали, что проблему устранили, можно открывать.

Ну даа, в вайбер настучали в 17:45, хотя открывать текущим днем нуна до 17:00. Но я таки сам проверил в 16:45. А таак да -- орлы.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 21:39

Amethyst Понедельник-четверг до 17.30, пятница до 16.30.
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 21:45

  anikola13 написав:Amethyst Понедельник-четверг до 17.30, пятница до 16.30.

Эт вы проверили?
А то у меня после 17:00 открытие депо переносит на сл. день
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 22:07

  Amethyst написав:
  anikola13 написав:Amethyst Понедельник-четверг до 17.30, пятница до 16.30.

Эт вы проверили?
А то у меня после 17:00 открытие депо переносит на сл. день

Проверял. Если ничего за последнюю неделю не поменяли.
anikola13
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 15:03

  anikola13 написав:
  Amethyst написав:
  anikola13 написав:Amethyst Понедельник-четверг до 17.30, пятница до 16.30.

Эт вы проверили?
А то у меня после 17:00 открытие депо переносит на сл. день

Проверял. Если ничего за последнюю неделю не поменяли.
:shock: а у меня соответсвенно до 17:00 и до 16:00 пятница.
на прошлой неделе - "не успел".
flysoulfly
 
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