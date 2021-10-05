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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 вер, 2022 15:17
Re: Банк Альянс
соц долар під депозит лише у відділеннях чи в інтернет банкінгу теж можна відкрити?
Додано: П'ят 23 вер, 2022 15:19
Re: Банк Альянс
схоже в банку сидить якийсь "вася" і як той водій автобуса -дивлячись в дзеркало як до дверей добігає жіночка і закриває їй перед носом двері ,з коментарем - " невстигла , яка халепа " )). То цей вася вибірково натискає "педальку" зі слова - невстиг ти. як шкода ,як шкода ))...бо як зрозуміти у всіх вас різний час закриття опер.дня ?
Додано: Вів 27 вер, 2022 10:30
Re: Банк Альянс
Можно в Альянсе оформить карту дистанционно, если я не в Украине? Только гривневую или и валютную тоже?
Додано: Вів 27 вер, 2022 11:52
Додано: Вів 27 вер, 2022 12:49
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