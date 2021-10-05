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Обслуговування в українських
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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Банк Альянс 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 15:17

Re: Банк Альянс

соц долар під депозит лише у відділеннях чи в інтернет банкінгу теж можна відкрити?
Sain_повернувся
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 15:19

Re: Банк Альянс

схоже в банку сидить якийсь "вася" і як той водій автобуса -дивлячись в дзеркало як до дверей добігає жіночка і закриває їй перед носом двері ,з коментарем - " невстигла , яка халепа " )). То цей вася вибірково натискає "педальку" зі слова - невстиг ти. як шкода ,як шкода ))...бо як зрозуміти у всіх вас різний час закриття опер.дня ?
-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 10:30

Re: Банк Альянс

Можно в Альянсе оформить карту дистанционно, если я не в Украине? Только гривневую или и валютную тоже?
Вальдемар
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 11:52

  Вальдемар написав:Можно в Альянсе оформить карту дистанционно, если я не в Украине? Только гривневую или и валютную тоже?

низзя
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 12:49

  Вальдемар написав:Можно в Альянсе оформить карту дистанционно, если я не в Украине? Только гривневую или и валютную тоже?


Только в Украине и еще выстоять 1,5 ч, когда очередь рассосется.
melkh
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 19:10

  Sain_повернувся написав:соц долар під депозит лише у відділеннях чи в інтернет банкінгу теж можна відкрити?


тільки кеди і привітливі тітоньки в відділеннях :)
і - в оперчас бажано до обіду (міжбанк-с)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 13:37

Зачем банку дорогой рефинанс ?

https://bank.gov.ua/ua/markets/loans-over-30-days

у вересні
АТ "БАНК АЛЬЯНС"
1 923 000,0
16.09.2022
Застава пулу активів (ПА)
Кредит рефінансування шляхом проведення тендера
citramon
 
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