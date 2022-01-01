Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 вер, 2022 15:17
соц долар під депозит лише у відділеннях чи в інтернет банкінгу теж можна відкрити?
Sain_повернувся
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 15:19
схоже в банку сидить якийсь "вася" і як той водій автобуса -дивлячись в дзеркало як до дверей добігає жіночка і закриває їй перед носом двері ,з коментарем - " невстигла , яка халепа " )). То цей вася вибірково натискає "педальку" зі слова - невстиг ти. як шкода ,як шкода ))...бо як зрозуміти у всіх вас різний час закриття опер.дня ?
-VICTOR-
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Додано: Вів 27 вер, 2022 10:30
Можно в Альянсе оформить карту дистанционно, если я не в Украине? Только гривневую или и валютную тоже?
Вальдемар
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Додано: Вів 27 вер, 2022 11:52
Вальдемар написав:
Можно в Альянсе оформить карту дистанционно, если я не в Украине? Только гривневую или и валютную тоже?
низзя
Amethyst
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Додано: Вів 27 вер, 2022 12:49
Вальдемар написав:
Можно в Альянсе оформить карту дистанционно, если я не в Украине? Только гривневую или и валютную тоже?
Только в Украине и еще выстоять 1,5 ч, когда очередь рассосется.
melkh
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Додано: Вів 27 вер, 2022 19:10
Sain_повернувся написав:
соц долар під депозит лише у відділеннях чи в інтернет банкінгу теж можна відкрити?
тільки кеди і привітливі тітоньки в відділеннях
і - в оперчас бажано до обіду (міжбанк-с)
greenozon
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Додано: П'ят 30 вер, 2022 13:37
Зачем банку дорогой рефинанс ?
https://bank.gov.ua/ua/markets/loans-over-30-days у вересні АТ "БАНК АЛЬЯНС" 1 923 000,0 16.09.2022 Застава пулу активів (ПА) Кредит рефінансування шляхом проведення тендера
citramon
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Додано: П'ят 30 вер, 2022 15:08
citramon Ви ж не хочете нести на депо - доводиться крутитися.
klug
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Додано: П'ят 30 вер, 2022 21:37
Sain_повернувся "соц долар під депозит" тільки у відділеннях, треба підписувати заяву на купівлю валюти
amt_mail1c
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Додано: П'ят 30 вер, 2022 23:21
amt_mail1c так
melkh
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