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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 06 жов, 2022 09:20
підкажіть будь ласка, знаючі колеги, які тут правила по автоматичній лонгації депозитів, я маю щось робити в додатку чи все само?
бо прийшло СМС що депозит буде авто-лонгований, але чомусь аж через 3 дні (9.10)
чи є якісь варіанти пришвдшити лонгацію (день-в-день)
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greenozon
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Додано: Чет 06 жов, 2022 09:30
greenozon написав:
підкажіть будь ласка, знаючі колеги, які тут правила по автоматичній лонгації депозитів, я маю щось робити в додатку чи все само?
бо прийшло СМС що депозит буде авто-лонгований, але чомусь аж через 3 дні (9.10)
чи є якісь варіанти пришвдшити лонгацію (день-в-день)
Тут депо і лонгуються день-в-день.
Якщо стоіть автопролонгація, то нцчого і робити не треба.
А за 2 робочих дні приходить нагадування (9-те вихідний), і за 1 день можна (за потреби) ВІДКЛЮЧИТИ пролонгацію в ІБ.
Тапніть по свому депо, там все розписано.
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Amethyst
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Додано: Чет 06 жов, 2022 09:42
Amethyst
Бінго! дякую профі
дійсно СМС-нагадайка прийшла швидше, все в порядку
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greenozon
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