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Обслуговування в українських
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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 33343536

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Банк Альянс 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
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Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 09:20

підкажіть будь ласка, знаючі колеги, які тут правила по автоматичній лонгації депозитів, я маю щось робити в додатку чи все само?
бо прийшло СМС що депозит буде авто-лонгований, але чомусь аж через 3 дні (9.10)
чи є якісь варіанти пришвдшити лонгацію (день-в-день)
greenozon
 
Повідомлень: 14261
З нами з: 01.06.14
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 09:30

  greenozon написав:підкажіть будь ласка, знаючі колеги, які тут правила по автоматичній лонгації депозитів, я маю щось робити в додатку чи все само?
бо прийшло СМС що депозит буде авто-лонгований, але чомусь аж через 3 дні (9.10)
чи є якісь варіанти пришвдшити лонгацію (день-в-день)

Тут депо і лонгуються день-в-день.
Якщо стоіть автопролонгація, то нцчого і робити не треба.
А за 2 робочих дні приходить нагадування (9-те вихідний), і за 1 день можна (за потреби) ВІДКЛЮЧИТИ пролонгацію в ІБ.
Тапніть по свому депо, там все розписано.
Amethyst
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Повідомлень: 3204
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 09:42

Amethyst
Бінго! дякую профі
дійсно СМС-нагадайка прийшла швидше, все в порядку
greenozon
 
Повідомлень: 14261
З нами з: 01.06.14
Подякував: 276 раз.
Подякували: 1322 раз.
 
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  #<1 ... 33343536
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