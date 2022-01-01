RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Альянс

Банк Альянс
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 33343536

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Альянс 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 09:20

підкажіть будь ласка, знаючі колеги, які тут правила по автоматичній лонгації депозитів, я маю щось робити в додатку чи все само?
бо прийшло СМС що депозит буде авто-лонгований, але чомусь аж через 3 дні (9.10)
чи є якісь варіанти пришвдшити лонгацію (день-в-день)
greenozon
 
Повідомлень: 14266
З нами з: 01.06.14
Подякував: 276 раз.
Подякували: 1322 раз.
 
Профіль
1
1
2
Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 09:30

  greenozon написав:підкажіть будь ласка, знаючі колеги, які тут правила по автоматичній лонгації депозитів, я маю щось робити в додатку чи все само?
бо прийшло СМС що депозит буде авто-лонгований, але чомусь аж через 3 дні (9.10)
чи є якісь варіанти пришвдшити лонгацію (день-в-день)

Тут депо і лонгуються день-в-день.
Якщо стоіть автопролонгація, то нцчого і робити не треба.
А за 2 робочих дні приходить нагадування (9-те вихідний), і за 1 день можна (за потреби) ВІДКЛЮЧИТИ пролонгацію в ІБ.
Тапніть по свому депо, там все розписано.
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3205
З нами з: 05.05.21
Подякував: 199 раз.
Подякували: 594 раз.
 
Профіль
1
7
Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 09:42

Amethyst
Бінго! дякую профі
дійсно СМС-нагадайка прийшла швидше, все в порядку
greenozon
 
Повідомлень: 14266
З нами з: 01.06.14
Подякував: 276 раз.
Подякували: 1322 раз.
 
Профіль
1
1
2
Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 09:08

В тарифах пакета Персональный, в котором обслуживается депозитная карта, написано, что зачисление входящего р2р - без комиссии. Это если толкать или тянуть? Или и так, и так?
А проведение по счёту в тот же день?
Кстати, если перекинуть р2р-переводом деньги на эту депозитную карту, а потом сразу же опять р2р-переводом с депозитки на другую карту, проблем типа овердрафта не будет?
candidat
 
Повідомлень: 1107
З нами з: 30.09.15
Подякував: 5 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 13:36

  candidat написав:В тарифах пакета Персональный, в котором обслуживается депозитная карта, написано, что зачисление входящего р2р - без комиссии. Это если толкать или тянуть? Или и так, и так?
А проведение по счёту в тот же день?
Кстати, если перекинуть р2р-переводом деньги на эту депозитную карту, а потом сразу же опять р2р-переводом с депозитки на другую карту, проблем типа овердрафта не будет?

Ви неуважно прочитали тарифи. Зокрема п.
3.2 Безготівкове зарахування коштів (зовнішні та внутрішні надходження, за виключенням п. 3.3 цього Тарифного пакету) - 0,5% Від суми зарахування. Плата утримується в момент проведення операції

Згаданий тут п.3.3 - це повернення вкладу та %%. а далi йде п.3.4, який схоже вас збив з пантелику де йдеться про те що "Вхідний переказ коштів на картку з картки іншого банку (сервіс MasterCard MoneySend). - не тарифікується"

Тут мова про те що за використання сервiсу манi-сенд з вас комiс дiйсно не утримають, але утримають отi 0,5% з п.3.2 оскiльки п 3.4. в п.3.2 не згаданий, а отже 0,5% безумовно будуть застосованi
Alien
 
Повідомлень: 773
З нами з: 12.01.20
Подякував: 34 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 33343536
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: root і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 498, 499, 500
WachtAmRhein » Суб 01 січ, 2022 00:45
4995 1994462
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 07 жов, 2022 13:46
Alien
А-Банк 1 ... 51, 52, 53
V2 » Суб 01 січ, 2022 20:06
523 526023
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 07 жов, 2022 13:09
Striker
Райффайзен Банк 1 ... 49, 50, 51
Citizen_D » Нед 02 січ, 2022 10:24
505 481224
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 07 жов, 2022 12:05
IMPRINTER

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (4996)
07.10.2022 14:46
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.