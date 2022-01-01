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Обслуговування в українських
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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 33343536

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Банк Альянс 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 09:20

підкажіть будь ласка, знаючі колеги, які тут правила по автоматичній лонгації депозитів, я маю щось робити в додатку чи все само?
бо прийшло СМС що депозит буде авто-лонгований, але чомусь аж через 3 дні (9.10)
чи є якісь варіанти пришвдшити лонгацію (день-в-день)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 09:30

  greenozon написав:підкажіть будь ласка, знаючі колеги, які тут правила по автоматичній лонгації депозитів, я маю щось робити в додатку чи все само?
бо прийшло СМС що депозит буде авто-лонгований, але чомусь аж через 3 дні (9.10)
чи є якісь варіанти пришвдшити лонгацію (день-в-день)

Тут депо і лонгуються день-в-день.
Якщо стоіть автопролонгація, то нцчого і робити не треба.
А за 2 робочих дні приходить нагадування (9-те вихідний), і за 1 день можна (за потреби) ВІДКЛЮЧИТИ пролонгацію в ІБ.
Тапніть по свому депо, там все розписано.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 09:42

Amethyst
Бінго! дякую профі
дійсно СМС-нагадайка прийшла швидше, все в порядку
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 09:08

В тарифах пакета Персональный, в котором обслуживается депозитная карта, написано, что зачисление входящего р2р - без комиссии. Это если толкать или тянуть? Или и так, и так?
А проведение по счёту в тот же день?
Кстати, если перекинуть р2р-переводом деньги на эту депозитную карту, а потом сразу же опять р2р-переводом с депозитки на другую карту, проблем типа овердрафта не будет?
candidat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 13:36

  candidat написав:В тарифах пакета Персональный, в котором обслуживается депозитная карта, написано, что зачисление входящего р2р - без комиссии. Это если толкать или тянуть? Или и так, и так?
А проведение по счёту в тот же день?
Кстати, если перекинуть р2р-переводом деньги на эту депозитную карту, а потом сразу же опять р2р-переводом с депозитки на другую карту, проблем типа овердрафта не будет?

Ви неуважно прочитали тарифи. Зокрема п.
3.2 Безготівкове зарахування коштів (зовнішні та внутрішні надходження, за виключенням п. 3.3 цього Тарифного пакету) - 0,5% Від суми зарахування. Плата утримується в момент проведення операції

Згаданий тут п.3.3 - це повернення вкладу та %%. а далi йде п.3.4, який схоже вас збив з пантелику де йдеться про те що "Вхідний переказ коштів на картку з картки іншого банку (сервіс MasterCard MoneySend). - не тарифікується"

Тут мова про те що за використання сервiсу манi-сенд з вас комiс дiйсно не утримають, але утримають отi 0,5% з п.3.2 оскiльки п 3.4. в п.3.2 не згаданий, а отже 0,5% безумовно будуть застосованi
Alien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 19:40

https://bankalliance.ua/articles/5

Зміна умов обслуговування тарифного пакету "АЛЬЯНС РОЗДРІБНИЙ" для фізичних осіб
greenozon
 
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