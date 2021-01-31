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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 34353637

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Банк Альянс 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
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4- Добре. Як і повинно бути.
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Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 15:13

:shock: шото приложуха не отрывает Ощадные депозиты со скарбнички... :evil:

лимит поднят,
При оформлении депо - пара попыток (на разные суммы) - после итогового ввода подтверждающего кода из смс мгновенно выскакивает какой-то пуш с текстом и через секунду пропадает - хрен пойми шо там было и где его теперь прочесть,
сумма списывается с карты и тут же возвращается обратно :evil:

в списке операций появились задвоенные списания и нет(может пока еще?) операций возврата.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 15:30

  flysoulfly написав::shock: шото приложуха не отрывает Ощадные депозиты со скарбнички... :evil:

лимит поднят,
При оформлении депо - пара попыток (на разные суммы) - после итогового ввода подтверждающего кода из смс мгновенно выскакивает какой-то пуш с текстом и через секунду пропадает - хрен пойми шо там было и где его теперь прочесть,
сумма списывается с карты и тут же возвращается обратно :evil:

в списке операций появились задвоенные списания и нет(может пока еще?) операций возврата.

Бывают такие заСкоки.
Звоните на 0800 може успеют подправить
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 15:46

  Amethyst написав:
  flysoulfly написав::shock: шото приложуха не отрывает Ощадные депозиты со скарбнички... :evil:

лимит поднят,
При оформлении депо - пара попыток (на разные суммы) - после итогового ввода подтверждающего кода из смс мгновенно выскакивает какой-то пуш с текстом и через секунду пропадает - хрен пойми шо там было и где его теперь прочесть,
сумма списывается с карты и тут же возвращается обратно :evil:

в списке операций появились задвоенные списания и нет(может пока еще?) операций возврата.

Бывают такие заСкоки.
Звоните на 0800 може успеют подправить
спасибо, трохи успокоился. А то похожие полусекундные пуши в приложухе Сичи проскакивали :shock: .
думаю, сегодня уже поздно , перенесу на завтра.

А этот несчастный "вхолостую профуканый" суточный лимит безнал.списания с карты на горячке могут в тот же день опять поднять до максимума?

Кстати, а какая макс. сумма лимита безнал.операций (покупок) по скарбничке?
Востаннє редагувалось flysoulfly в Пон 24 жов, 2022 16:00, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 15:57

Re: Банк Альянс

  flysoulfly написав:А этот несчастный "вхолостую профуканый" суточный лимит безнал.списания с карты на горячке могут в тот же день опять поднять до максимума?
Могут, и в ИБ мона поднять лимит (безготів-й роз-к)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 15:59

  Amethyst написав:
  flysoulfly написав:А этот несчастный "вхолостую профуканый" суточный лимит безнал.списания с карты на горячке могут в тот же день опять поднять до максимума?
Могут, и в ИБ мона поднять лимит
в ИБ - тем же днем опять? - я ж его уже "профукал" :?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 16:00

  flysoulfly написав:
  Amethyst написав:
  flysoulfly написав:А этот несчастный "вхолостую профуканый" суточный лимит безнал.списания с карты на горячке могут в тот же день опять поднять до максимума?
Могут, и в ИБ мона поднять лимит
в ИБ - тем же днем опять? - я ж его уже "профукал" :?

так каждій день мона менять лимит
я вааще в один день ухитрился 3 раза лимит повішать )
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 16:07

  Amethyst написав:я вааще в один день ухитрился 3 раза лимит повішать )
а шо, так можно было? ©

Так а какая вообще макс. сумма суточного лимита безнал.операций (покупок) по скарбничке?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 16:14

  flysoulfly написав:
  Amethyst написав:я вааще в один день ухитрился 3 раза лимит повішать )
а шо, так можно было? ©

Так а какая вообще макс. сумма суточного лимита безнал.операций (покупок) по скарбничке?
Я больше 150К не ставил, правда у меня Персональна
Amethyst
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