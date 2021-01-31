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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 24 жов, 2022 15:13
шото приложуха не отрывает Ощадные
депозиты со скарбнички...
лимит поднят,
При оформлении депо - пара попыток (на разные суммы) - после итогового ввода подтверждающего кода из смс мгновенно выскакивает какой-то пуш с текстом и через секунду
пропадает - хрен пойми шо там было и где его теперь прочесть,
сумма списывается с карты и тут же возвращается обратно
в списке операций появились задвоенные
списания и нет(может пока еще?) операций возврата.
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flysoulfly
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Додано: Пон 24 жов, 2022 15:30
flysoulfly написав:
:shock: шото приложуха не отрывает Ощадные
депозиты со скарбнички...
лимит поднят,
При оформлении депо - пара попыток (на разные суммы) - после итогового ввода подтверждающего кода из смс мгновенно выскакивает какой-то пуш с текстом и через секунду
пропадает - хрен пойми шо там было и где его теперь прочесть,
сумма списывается с карты и тут же возвращается обратно
в списке операций появились задвоенные
списания и нет(может пока еще?) операций возврата.
Бывают такие заСкоки.
Звоните на 0800 може успеют подправить
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Додано: Пон 24 жов, 2022 15:46
Amethyst написав: flysoulfly написав:
:shock: шото приложуха не отрывает Ощадные
депозиты со скарбнички...
лимит поднят,
При оформлении депо - пара попыток (на разные суммы) - после итогового ввода подтверждающего кода из смс мгновенно выскакивает какой-то пуш с текстом и через секунду
пропадает - хрен пойми шо там было и где его теперь прочесть,
сумма списывается с карты и тут же возвращается обратно
в списке операций появились задвоенные
списания и нет(может пока еще?) операций возврата.
Бывают такие заСкоки.
Звоните на 0800 може успеют подправить
спасибо, трохи успокоился. А то похожие полусекундные пуши в приложухе Сичи проскакивали
.
думаю, сегодня уже поздно , перенесу на завтра.
А этот несчастный "вхолостую профуканый" суточный лимит безнал.списания с карты на горячке могут в тот же день
опять поднять до максимума?Кстати, а какая макс. сумма лимита безнал.операций (покупок) по скарбничке?
Востаннє редагувалось flysoulfly
в Пон 24 жов, 2022 16:00, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 24 жов, 2022 15:57
flysoulfly написав:
А этот несчастный "вхолостую профуканый" суточный лимит безнал.списания с карты на горячке могут в тот же день опять поднять до максимума?
Могут, и в ИБ мона поднять лимит (безготів-й роз-к)
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Додано: Пон 24 жов, 2022 15:59
Amethyst написав: flysoulfly написав:
А этот несчастный "вхолостую профуканый" суточный лимит безнал.списания с карты на горячке могут в тот же день опять поднять до максимума?
Могут, и в ИБ мона поднять лимит
в ИБ - тем же днем опять? - я ж его уже "профукал"
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Додано: Пон 24 жов, 2022 16:00
flysoulfly написав: Amethyst написав: flysoulfly написав:
А этот несчастный "вхолостую профуканый" суточный лимит безнал.списания с карты на горячке могут в тот же день опять поднять до максимума?
Могут, и в ИБ мона поднять лимит
в ИБ - тем же днем опять? - я ж его уже "профукал"
так каждій день мона менять лимит
я вааще в один день ухитрился 3 раза лимит повішать )
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Додано: Пон 24 жов, 2022 16:07
Amethyst написав:
я вааще в один день ухитрился 3 раза лимит повішать )
а шо, так можно было? ©
Так а какая вообще макс. сумма суточного лимита безнал.операций (покупок) по скарбничке?
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Додано: Пон 24 жов, 2022 16:14
flysoulfly написав: Amethyst написав:
я вааще в один день ухитрился 3 раза лимит повішать )
а шо, так можно было? ©
Так а какая вообще макс. сумма суточного лимита безнал.операций (покупок) по скарбничке?
Я больше 150К не ставил, правда у меня Персональна
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