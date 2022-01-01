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Обслуговування в українських
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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 35363738

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Банк Альянс 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
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5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 08:16

Re: Банк Альянс

Доброго дня. Чи діють ще кредитні канікули?
Мила82
 
Повідомлень: 4
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 21:18

  flysoulfly написав:- т.е. (на примере Персональной) итого дало бы стянуть 450К ? 8)

Нет, не дало бы. Я стянул примерно 360К+/-, точно не считал. Банка говорит, что это лимит мпс, 10К долларов, на месяц. В этом месяце больше не стянуть, только касса, банкомат.
la9
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 21:38

  la9 написав:банкомат.

А зняти без комису можна з банкоматів яких банків?
novichok
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Повідомлень: 2765
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 21:52

  novichok написав:
  la9 написав:банкомат.

А зняти без комису можна з банкоматів яких банків?

Сеть Евронет. Кто сюда входит, не знаю).
Во всех остальных бесплатно только первые два снятия в месяц
la9
 
Повідомлень: 2292
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 21:53

novichok ви задалбаєтеся так тянути, якщо по Visa, то через Аллу давало зняти 5 к за 1 захід, а Примат взагалі дає зняти 1 к за раз, а в Альянса у більшості картки MC там взагалі дає по 1 к за 1 захід, а згідно тарифів банку, з чужих ATM можна безкоштовно зняти лише 2 рази на місяць.
melkh
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Повідомлень: 769
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 21:55

la9 напевне таких вже і не залишилось, щось шукав інфу і таких немає в живих, можу помилятися.
melkh
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Повідомлень: 769
З нами з: 14.07.10
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  #<1 ... 35363738
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