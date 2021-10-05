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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 27 жов, 2022 08:16
Доброго дня. Чи діють ще кредитні канікули?
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Мила82
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Додано: Чет 27 жов, 2022 21:18
flysoulfly написав:
- т.е. (на примере Персональной) итого дало бы стянуть 450К ?
Нет, не дало бы. Я стянул примерно 360К+/-, точно не считал. Банка говорит, что это лимит мпс, 10К долларов, на месяц. В этом месяце больше не стянуть, только касса, банкомат.
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la9
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Додано: Чет 27 жов, 2022 21:38
la9 написав:
банкомат.
А зняти без комису можна з банкоматів яких банків?
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novichok
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Додано: Чет 27 жов, 2022 21:52
novichok написав: la9 написав:
банкомат.
А зняти без комису можна з банкоматів яких банків?
Сеть Евронет. Кто сюда входит, не знаю).
Во всех остальных бесплатно только первые два снятия в месяц
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la9
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Додано: Чет 27 жов, 2022 21:53
novichok ви задалбаєтеся так тянути, якщо по Visa, то через Аллу давало зняти 5 к за 1 захід, а Примат взагалі дає зняти 1 к за раз, а в Альянса у більшості картки MC там взагалі дає по 1 к за 1 захід, а згідно тарифів банку, з чужих ATM можна безкоштовно зняти лише 2 рази на місяць.
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melkh
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Додано: Чет 27 жов, 2022 21:55
la9 напевне таких вже і не залишилось, щось шукав інфу і таких немає в живих, можу помилятися.
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melkh
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 11:40
Вже не нараховується бонусний 1% за лонгацію депо?
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novichok
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 12:14
Мені тиждень тому нарахували
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Amethyst
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 14:27
Amethyst написав:
Мені тиждень тому нарахували
1% при лонгації нараховують, просто ставки впали, а я не глянув
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novichok
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 14:39
novichok написав: Amethyst написав:
Мені тиждень тому нарахували
1% при лонгації нараховують, просто ставки впали, а я не глянув
А точно, я 18/10 открывал на 3 мес Ощадний под 19.75+1.
А щас он под 18.75% рисуется
Ну тада дальше пойду оближки покупать на 2..3 мес. Отдыхай, пан Сосис, видать перетрудился
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Amethyst
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